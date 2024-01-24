Европейский портовый альянс для борьбы с наркоторговлей

В портовом городе Антверпен официальные лица ЕС объявили о запуске новой инициативы против контрабанды.

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Из-за резкого увеличения объемов кокаина, перевозимого через европейские порты, Евросоюз намерен наладить сотрудничество с частными операторами морских терминалов для борьбы с организованной преступностью.

Европейский портовый альянс — новая инициатива, направленная на расширение взаимодействия и сбора оперативной информации между полицией, таможенными службами и частным сектором.

О запуске проекта в порту Антверпена объявила комиссар ЕС по внутренним делам Илва Йоханссон. Этот бельгийский порт уже давно стал воротами для беспрепятственной контрабанды наркотиков.

"Соперничающие преступные группировки работают вместе, собирая крупные партии по одну сторону Атлантики и перераспределяя их по другую сторону, в Европе. И мы объединяем усилия, чтобы остановить преступные группы, проникающие в наши порты с помощью подкупа, коррупции и угроз, потому что им очень сложно попасть в гавань, чтобы вывезти наркотики из контейнерных портов. Для этого им нужна помощь изнутри", — заявила еврокомиссар на официальной церемонии.

В 2023 году в ряде европейских стран резко возросло количество случаев изъятия наркотиков, причем преступные группировки использовали слабые места в системе внутренней безопасности портов. Новый альянс призван укрепить меры по борьбе с наркоторговлей, уже принятые в некоторых портах, и способствовать их распространению по всей Европе.