Видео. В Европе нарастают протесты фермеров

В странах Европы, в частности во Франции, Германии, Румынии и Польше, в последние недели участились протесты фермеров.

Рост затрат и задержки в выплате субсидий, а также ощущение, что их подавляют национальными или европейскими стандартами во имя экологического перехода, - вот причины гнева, который испытывают многие французские демонстранты.

За месяц до открытия Международного сельскохозяйственного салона в Париже (24 февраля - 3 марта) и в преддверии европейских выборов французское правительство опасается, что движение распространится на всю страну.

С четверга протестующие блокируют автомагистраль A64 Тулуза-Байонна.

"Мы собираемся продолжать эти акции, чтобы оказать еще большее давление на господина Макрона, который на днях вечером выступил, не сказав ни слова о сельском хозяйстве, - говорит французский фермер. - Мы страдаем уже 20 лет, а то и 40 лет или больше. Мы пытаемся добиться того, чтобы нас услышали, с помощью таких жестких акций, как блокирование автострад".

В Берлине фермеры требуют справедливых закупочных цен

Тысячи фермеров вновь провели акцию протеста в Берлине на полях сельскохозяйственной ярмарки "Зеленая неделя".

В сопровождении около 50 тракторов участники требовали, в частности, более экологичного сельского хозяйства и справедливых цен производителей. Они передали федеральному министру сельского хозяйства ноту протеста.

Демонстрация была организована альянсом "Мы сыты по горло!", в который входят сельскохозяйственные, экологические организации и организации, занимающиеся вопросами развития.