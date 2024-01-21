Израиль-ХАМАС: число погибших палестинцев превысило 25 тысяч

By Euronews

Число погибших палестинцев в результате войны превысило 25 тысяч. Гуманитарная ситуация в Газе ухудшается, в то время как Израиль продолжает наносить удары по всей территории анклава

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Число палестинцев, погибших в результате войны между Израилем и ХАМАС, возросло до 25 105 человек, еще 62 681 получили ранения, сообщило в воскресенье министерство здравоохранения сектора Газа, управляемое ХАМАС.

По словам представителя ведомства Ашрафа аль-Кидры, в число погибших входят 178 тел, доставленных в больницы Газы с субботы. Еще 300 человек были ранены за прошедшие сутки.

Израиль продолжает наносить авиаудары по всей осажденной территории, включая районы на юге, ранее призвав мирное население искать убежище. Многие палестинцы игнорируют приказы об эвакуации, говоря, что нигде не чувствуют себя в безопасности.

В воскресенье израильская армия опубликовала кадры туннеля, в котором, как утверждается, находилось около 20 заложников. В заявлении говорится, что туннель длиной 830 и глубиной 20 метров находится в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

ХАМАС заявил, что о дальнейшем освобождении заложников не может идти речи, пока Израиль не прекратит наступление.

В результате войны около 85% жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома. Сотни тысяч человек оказались в убежищах ООН и палаточных лагерях в южной части анклава.

В секторе Газа нарушена работа основных служб, включая вывоз мусора.

Израильская блокада, из-за которой в Газу поступает лишь незначительная помощь, привела к массовому голоду и вспышкам заболеваний, заявили представители Организации Объединенных Наций.