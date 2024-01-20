В результате израильского удара по Дамаску погиб иранский генерал

By Euronews и AP

Иранский генерал и еще 3 военных советника Корпуса стражей исламской революции погибли в Дамаске в ходе авиаудара Израиля. Лидер палестинской группировки "Исламский джихад" не пострадал

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Член иранского Корпуса стражей исламской революции погиб в субботу в результате удара Израиля по столице Сирии Дамаску. Речь идет о командире разведывательной службы сил специального назначения "Аль-Кудс" генерале Юсефе Омид Заде.

Ракетные удары были нанесены по одному из особняков в квартале Меззе на западе Дамаска, где проживали иранские военные советники. Вместе с генералом погибли еще несколько иранских офицеров, а также сирийские военные, число которых не приводится.

КСИР подтвердил гибель своих четырех военных советников. "Преступный сионистский режим в очередной раз вторгся в сирийскую столицу Дамаск. В результате атаки режима агрессора несколько сирийских военнослужащих и четверо военных советников Исламской Республики Иран были убиты", - говорится в заявлении КСИР, распространенном иранским государственным агентством IRNA.

В атаке участвовали три самолета. Четырехэтажный дом, где проживали советники, полностью разрушен. Особняк, служивший общежитием для иранских офицеров, расположен поблизости от иранского посольства, в этом районе находятся также штаб-квартиры нескольких палестинских организаций.

Лидер "Исламского джихада" не пострадал

Ранее в арабских СМИ появилась информация, что в ходе обстрела был ликвидирован лидер палестинской радикальной группировки "Исламский джихад" Зияд Наххале. Но официальный представитель организации в Сирии Исмаил ас-Сандави ее опроверг.

"Дом в квартале Меззе, по которому был нанесен ракетный удар, не является штаб-квартирой "Исламского джихада", - отметил он. - Наш лидер не находился в нем и не пострадал во время нападения".

Удар был нанесен на фоне растущей напряженности в регионе из-за продолжающейся военной операции Израиля в секторе Газа.

25 декабря в результате атаки израильских ВВС в районе Сейида-Зейнаб на юге сирийской столицы погиб генерал Рази Мусави, который возглавлял группу военных советников КСИР в Сирии. Он считался одним из соратников генерала Касема Сулеймани, погибшего 3 января 2020 года при ракетном ударе ВВС США в районе международного аэропорта Багдада.