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Нарендра Моди открыл спорный храм

Храм Раме в индийской Айдохье.
Храм Раме в индийской Айдохье. Авторское право Rajesh Kumar Singh/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Кнарик Хачатрян
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Храм Раме в Айодхье торжественно открыл премьер-министр Индии. Основу его электората составляют люди религиозно-националистических взглядов.

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Премьер-министр Индии Нарендра Моди открыл индуистский храм в Айодхье, выполнив важнейшее обещание, которое, как надеется его правящая партия, приведет к рекордному третьему сроку подряд на следующих выборах. 

Стройка , ещё не полностью завершившаяся, вызвала ожесточенные споры в стране. Храм возведён на руинах мечети Бабри 16-го века.

В 1992 году толпа верующих  разрушила эту мечеть, уверенная в том, что мусульманские завоеватели возвели её в своё время на месте древнего святилища Рамы, самого почитаемого индуистами божества, земного воплощения Вишну, по преданию родившегося в Айодхье.  Это вызвало кровавые беспорядки по всей Индии, в результате которых погибло 2000 человек, в основном мусульман.

В 2019 году Верховный суд Индии в своем спорном решении признал разрушение мечети "вопиющим нарушением закона", но предоставил это место индуистам, предложив мусульманам другую территорию.

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Нарендра Моди Индия Индуизм