Франциск призвал освободить похищенных монахинь и остановить насилие на Гаити

By Euronews

Шесть монахинь из прихода Сестер Святой Анны были увезены в неизвестном направлении вместе с другими пассажирами автобуса в столице Порт-о-Пренсе.

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Папа Римский Франциск в воскресенье призвал освободить группу людей, в том числе шесть монахинь, которые были похищены двумя днями ранее на Гаити.

Выступая перед верующими, собравшимися на площади Святого Петра, Франциск сказал:

"Я искренне прошу об их освобождении и молюсь о социальной гармонии в стране и прошу всех остановить насилие, которое причиняет столько страданий этому населению".

Похищение произошло 19 января средь бела дня в центре столицы Порт-о-Пренс.

Шесть монахинь из прихода Сестер Святой Анны были увезены в неизвестном направлении вместе с другими пассажирами автобуса, на котором они ехали.

Уже несколько месяцев на Гаити продолжается эскалация насилия: орудующие в стране банды контролируют до 80% Порт-о-Пренса и подозреваются в убийстве почти 4000 человек и похищении еще 3000 в прошлом году.