Гаити: бандитский произвол и самосуд

С начала 2023 г. на Гаити от рук бандитов, захвативших власть в стране, были убиты, по крайней мере, 2439 человек и еще 902 получили ранения. Более 350 погибли от самосудов местных жителей и групп самообороны

С начала 2023 г. на Гаити от рук бандитов, захвативших власть в стране, были убиты, по крайней мере, 2439 человек и еще 902 получили ранения. Более 350 погибли от самосудов местных жителей и групп самообороны.

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Около 200 000 гаитян были вынуждены покинуть свои жилища. Тысячи домов сожжены бандами.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал международное сообщество направить в Гаити спецназ и подразделения военной поддержки для борьбы с бандитскими группировками и восстановления мира в стране

Кроме того, в письме Гутерреш отметил, что нынешняя ситуация в Гаити не располагает к ведению миротворческой деятельности в стране со стороны ООН.