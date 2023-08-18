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Гаити: бандитский произвол и самосуд

Гаитянские дети
Гаитянские дети Авторское право RICHARD PIERRIN/AFP or licensors
By Viktoria Sinkevich
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С начала 2023 г. на Гаити от рук бандитов, захвативших власть в стране, были убиты, по крайней мере, 2439 человек и еще 902 получили ранения. Более 350 погибли от самосудов местных жителей и групп самообороны

С начала 2023 г. на Гаити от рук бандитов, захвативших власть в стране,  были убиты,  по крайней мере, 2439 человек и еще 902 получили ранения. Более 350 погибли от самосудов местных жителей и групп самообороны.

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Около 200 000 гаитян были вынуждены покинуть свои жилища. Тысячи домов сожжены бандами.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал международное сообщество направить в Гаити спецназ и подразделения военной поддержки для борьбы с бандитскими группировками и восстановления мира в стране

Кроме того, в письме Гутерреш отметил, что нынешняя ситуация в Гаити не располагает к ведению миротворческой деятельности в стране со стороны ООН.

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