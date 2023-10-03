Совбез ООН направит миссию на Гаити для борьбы с бандами

By Euronews

Международную миссию возглавит Кения и ее главной целью станет противостояние преступным группировкам, орудующим в стране больше года.

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Совбез ООН одобрил отправку миссии по обеспечению безопасности на Гаити, спустя год после обращения страны за помощью.

Резолюцию поддержали 13 членов Совета, Россия и Китай при голосовании воздержались.

Цель миссии - помочь гаитянским властям в борьбе с орудующими в стране бандами.

Только в этом году на Гаити произошло более 3 тысяч убийств и более 1,5 тысяч похищений людей.

Крупномасштабные нападения на целые районы привели к перемещению около 200 тыс. человек.

Миссия ООН, которую возглавит Кения, уполномочена "принять все необходимые меры" для разоружения преступных группировок.