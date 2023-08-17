Гаити: Порт-о-Пренс во власти банд, жители массово покидают столицу

В настоящее время преступные группировки контролируют около 80% Порт-о-Пренса. Правозащитники утверждают, что для восстановления порядка могут потребоваться международные силы безопасности

Тысячи жителей бежали из охваченного насилием района гаитянской столицы Порт-о-Пренса.

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Местное население держит в страхе банда Гран Равин, возглавляемая Ренелем Дестиной, известным под псевдонимом Ти Лапли, который разыскивается властями США за похищение американских граждан.

Полиция пообещала противостоять преступникам, но это мало успокоило жителей.

Рассказывают жители района Каррфур-Фёй:

— Как вы видели, банды сожгли наши дома, все наше имущество сгорело. Мы не можем двигаться дальше. Мы потеряли полицейских, которые нам помогали. Молодые ребята, которые помогали нам по ночам, которые даже были больны анемией, все погибли. Они барахтаются в собственной крови.

— Там есть погибшие, и никто не может за ними сходить. Есть люди, раненные пулями. Мы даже не можем доставить их в больницу. Кто их может забрать? Если кто-то будет ранен пулями, нам придется идти за ним и везти его в больницу. Ты сам рискуешь получить пулю.

Гаити погрузилось в хаос после того, как в 2021 году был убит президент Жовенель Моиз, и банды начали захватывать контроль над страной.

В настоящее время преступные группировки контролируют около 80% столицы Порт-о-Пренса.

Правозащитники утверждают, что для восстановления порядка могут потребоваться международные силы безопасности.