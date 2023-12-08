Лидеры Азербайджана и Казахстана - о росте экономики, экологии и диалоге с соседями

В Баку завершились мероприятия по линии СПЕКА - специальной программы ООН для Центральной Азии, в том числе и первый в истории саммит с участием лидеров стран-участниц. Мы поговорили с двумя главами государств.

На полях саммита корреспондент Euronews Галина Полонская побеседовала с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, задав им, в числе прочего, вопросы о региональных экономических стратегиях и об отношениях с соседями.

О росте сегодня и завтра

Президент Алиев связывает рост экономики Азербайджана с реформами, сокращением бедности и грамотным управлением внешним долгом.

Казахстан со своей стороны стремится к 5-процентному росту экономики; президент республики Токаев делает акцент на международном сотрудничестве, инвестициях и стремлении удвоить экономический потенциал к 2029 году.

В интервью уделено особое внимание энергетике. Лидер Азербайджана подробно рассказал об экспорте газа в Европу и - шире - о вкладе республики в энергетическую безопасность континента, инвестициях в сектор "зеленой" энергетики. Президент Казахстана также отметил важность и потенциал энергосектора страны, добавив, что она стремится к нулевому уровню выбросов к 2060 году.

О диалоге с соседями

Президент Токаев напомнил, что Россия является "стратегическим партнером Казахстана", признав важность этого соседа в регионе. Он добавил, что "несмотря на определенные потрясения на международной арене, Казахстан и Россия будут продолжать сотрудничать".

Обращаясь к Нагорно-карабахскому конфликту, президент Алиев обозначил "пять основных принципов", которые, по его словам, должны лечь в основу мирного соглашения с Арменией. В их числе - "взаимное признание территориальной целостности", а также "неприменение силы, отсутствие территориальных претензий друг к другу".