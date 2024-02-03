Европейские фермеры разделились: одни снимают баррикады, другие продолжают протесты

By Euronewes

К акциям присоединились фермеры в Португалии

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В пятницу правительство Румынии объявило о подписании соглашения с фермерами, которое положит конец многонедельным протестам и блокадам в стране. В Румынии фермеры и водители грузовиков объединились на баррикадах, выражая гнев по поводу высокой страховки и низких субсидий для тяжелых машин, таких как грузовики и тракторы - в дополнение к общеевропейской озабоченности отсутствием прибыли в сельском хозяйстве и "нечестной" иностранной конкуренцией.

Румынские фермеры присоединились к большинству своих французских коллег, которые тоже начали понемногу снимать баррикады и блокпосты. Париж объявил о широком наборе мер. Одна из ключевых - разрешение на использование пестицидов, разрешенных в других странах ЕС, и ограничения на импорт иностранной продукции, в основном из-за пределов ЕС.

В то же время профсоюз "Confédération paysanne" объявил, что намерен стоять на своем, по крайней мере, до 5 февраля. Они утверждают, что в плане премьера Габриэля Атталя "совершенно забыты" некоторые отрасли, такие как пчеловодство и мелкое животноводство.

Протесты в Бельгии продолжаются. Местные фермеры были среди своих коллег со всей Европы, которые недавно встречались с высшими должностными лицами ЕС в Брюсселе. Правда, громкие слова Урсулы ван Лейен, похоже, не убедили работников сельского хозяйства. Во вторник они установили многочисленные блокпосты вдоль границы с Нидерландами. Автомагистрали, проложенные там, являются одними из самых загруженных в Европе, и многие из них ведут в порт Антверпена - второй по величине в Европе.

В Португалии частично заблокирован проезд по мосту Васко да Гама, одному из двух переходов через реку Тежу в Лиссабоне. С четверга по всей стране перекрыты основные дороги, и некоторые из них начали снимать после заверений правительства о дополнительной финансовой поддержке фермеров.