Германия ужесточила миграционное законодательство

By Euronews

Высылать нелегальных мигрантов из ФРГ станет проще. Соответствующий закон одобрил парламент страны. В нем идет речь о просителях убежища, которым было отказано в получении статуса беженца.

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Парламент Германии одобрил закон, упрощающий высылку нелегалов, которым отказано в предоставлении убежища.

В тексте документа есть и положение об увеличении срока содержания под стражей перед депортацией с 10 до 28 дней.

Также предусматривается и более строгие наказание для тех, кто занимается незаконной перевозкой людей. Полиции облегчили розыск нелегалов.

По данным МВД страны, в минувшем году в Германии было зарегистрировано около 243 000 иностранцев, подлежащих высылке.