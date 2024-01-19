ООН бьёт в набат из-за ситуации в Газе

В высшем руководстве Израиля возникли разногласия по поводу конечных целей и стратегии ведения войны. Свернуть наступление призывает и ближайший израильский союзник - США. ООН напоминает о катастрофической ситуации в Газе.

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В то время как члены военного кабинета Израиля спорят о стратегии ведения войны с ХАМАС, ООН бьёт в набат, напоминая о катастрофической ситуации в секторе Газа.

Израиль блокирует практически все поставки в анклав, кроме продовольствия, воды и топлива в ограниченных объёмах. Люди голодают.

Каждый день в Газу въезжает всего несколько десятков грузовиков с гуманитарной помощью. До войны их было около 500.

Анжит Сунгай, глава офиса Управления ООН по правам человека на оккупированной Палестинской территории (УВКПЧ):

"Здесь, в Рафахе, превратившемся в котёл, где гуманитарная ситуация ужасна, продовольствия не хватает, царит атмосфера полного хаоса, всепоглощающего страха и гнева”.

Без продовольствия, медикаментов и связи

Координацию доставки и распределения помощи, проведение спасательных работ существенно затрудняет отсутствие связи на территории анклава.

Глава Ближневосточного агентства ООН (БАПОР) на днях побывал в Газе - в четвёртый раз с начала войны. Филипп Лаццарини заявил, что с каждой новой своей поездкой отмечал ухудшение условий жизни палестинцев, но теперь речь идёт о выживании, утверждает он.

Филипп Лаццарини, генеральный комиссар БАПОР:

"Сегодня они находятся, скажем так, в автоматическом режиме выживания. Они выглядят измождёнными. Они не могут нормально спать. Они на улицах, на холоде. Там кружат беспилотники. Там идут бомбардировки. Все они озабочены тем, чтобы пережить новый день, но всё больше и больше их беспокоит будущее".

Налёты на Западный берег

Отчаяние нарастает среди палестинцев Западного берега Иордана. В пятницу там хоронили шестерых из восьми жертв последнего израильского налёта на местный лагерь для беженцев.

По данным подконтрольного ХАМАС Минздрава, на Западном берегу были убиты 367 палестинцев за три месяца войны, начавшейся после кровавой вылазки террористов на территорию Израиля (её жертвами стали 1200 человек, в большинстве своём - мирных жителей).

Разногласия в военном кабинете Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил накануне, что боевые действия не прекратятся, пока группировка не будет уничтожена. Он подчеркнул, что все земли к западу от реки Иордан должно контролировать еврейское государство.

Не все члены военного кабинета разделяют это мнение. Некоторые из них считают, что для освобождения удерживаемых боевиками заложников необходимо прекратить огонь. Как заявил израильский министр Гади Айзенкот, сделка - единственное возможность вызволить 132 человека из плена ХАМАС, а остальные способы - лишь "иллюзия". Он добавил, что проводить масштабные спасательные операции при ведущихся боях нерационально, поскольку заложники скорее всего рассредоточены, многие из них находятся в подземных туннелях.