Организация Road to Recovery ("Путь к выздоровлению") уже много лет помогает палестинцам добираться до больниц через границу с Израилем, но нападение ХАМАС 7 октября значительно усложнило работу волонтеров.
В 1993 году брат Юваля Рота был убит боевиками ХАМАС. Но вместо того, чтобы повесить на палестинцев клеймо представляющих опасность, он вступил в "Родительский круг - Форум семей", группу, объединяющую израильтян и палестинцев, потерявших родных в ближневосточном конфликте.
Когда наступил 2006 год, к Роту обратился палестинский член этого форума с просьбой помочь перевезти его больного родственника в больницу Рамбам в израильском городе Хайфа.
В течение многих лет палестинцы допускались в Израиль только в исключительных гуманитарных случаях. И некоторые израильтяне хотели облегчить выезд с палестинских территорий для тех, кто оказался в тяжелых личных обстоятельствах.
Рот был единственным, кто согласился отвезти палестинца на прием и начал привлекать к помощи своих друзей. Вскоре он получил пожертвование от автора-исполнителя Леонарда Коэна.
Окрыленный поддержкой, Рот решил превратить свой коллектив волонтеров в некоммерческую организацию, и в 2010 году была официально основана Road to Recovery ("Путь к выздоровлению").
К 2018 году в группе насчитывалось около 2 000 волонтеров. В общей сложности только за этот год они организовали более 20 000 поездок для пациентов, нуждающихся во всем - от диализа до трансплантации органов. Рот говорит, что рассматривает работу группы как акт примирения в память о брате.
Но после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате которого погибло около 1200 человек, все изменилось.
В результате нападения погибли четыре волонтера организации "Путь к выздоровлению"; двое других, 83-летний Одед Лифшиц и 79-летний Хаим Пери, до сих пор находятся в заложниках в Газе.
Израильские бомбардировки и вторжение в сектор Газа, унесшие более 20 000 жизней, привели к тому, что "Путь к выздоровлению" больше не может помогать людям, которые там живут.
Яэль Ной, генеральный директор благотворительной организации, говорит, что, несмотря на ограничения, "Путь к выздоровлению" все еще может продолжать работу на Западном берегу, но там теперь открыто лишь несколько контрольно-пропускных пунктов.
В настоящее время волонтеры ежедневно доставляют в израильские больницы около 140 человек.
И хотя их число сократилось - до войны в координационном центре у Яэль работало 17 человек, а сейчас, по ее словам, всего 8 или 9, - многие израильтяне по-прежнему стремятся помочь тем, кто находится по ту сторону границы.
"Все изменилось в Израиле 7 октября", - говорит Ной в интервью Euronews.
"Но с 8 октября наша организация продолжала делать то, что мы делаем", - добавляет она.
Яэль Ной объясняет, что теперь, когда конфликт укоренился, она ежедневно получает звонки от израильтян, которые хотят помочь благотворительной организации.
Несмотря на боль и страдания, эти люди видят в нуждающихся палестинцах людей и понимают, что не все они связаны с ХАМАС.
Но так думают не все.
"Многие израильтяне считают, что все люди в Газе - от маленького ребенка до пожилой женщины - связаны с ХАМАС, - говорит Ной, - они говорят, что сейчас идёт война - мы враги, мы не можем сейчас помогать врагу. Но с обеих сторон есть хорошие и плохие люди".
Хотя Ной говорит, что она и ее волонтеры редко чувствуют себя в опасности, она признается Euronews, что боится, что однажды они столкнутся с агрессией со стороны людей, настроенных против их работы.
"Мы еще не дошли до этого, - говорит она, - но всё возможно".
"После того как я пообщалась с прессой в начале войны, мне звонили со скрытых номеров. Они говорили мне очень плохие слова и рассказывали, какие жестокие вещи они хотят со мной сделать. Некоторые люди после такого инцидента просто сидели бы дома, так было бы проще, но не я, я так не могу".
Сейчас Ной живет на севере Израиля, недалеко от Ливана, но сама она выросла в кибуце.
Ее родители жили в кибуце Алумим, одной из общин, подвергшихся нападению ХАМАС, и были вынуждены покинуть свой дом.
Для Яэль конфликт стал еще более личным — два ее племянника воюют в Газе в рамках ответных мер Израиля на октябрьские атаки.
Для многих в Израиле участь жителей Газы совершенно чужда.
Местные СМИ, рассказывает Ной в интервью Euronews, редко освещают тысячи смертей и отсутствие еды, электричества и воды у миллионов палестинцев.
"Им нужно открыть глаза и прислушаться. Большинство ничего об этом не знает. Даже те, кто знает, не хотят говорить об этом здесь".
"Путь к выздоровлению" не получает государственного финансирования, а объем пожертвований от израильтян сократился с начала конфликта. Но Ной как-то умудряется сохранять веру, даже несмотря на гнев в сторону премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его кабинета.
"Я не политик. Я не знаю, что может сделать правительство. Но я знаю, что нужно моей организации. Мы пытаемся сохранять луч света в этом ужасе, и нам просто необходима поддержка всего мира", - говорит она.
"Нам нужна поддержка со всего мира, потому что в Израиле нас сейчас никто не поддержит".