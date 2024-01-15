Организация Road to Recovery ("Путь к выздоровлению") уже много лет помогает палестинцам добираться до больниц через границу с Израилем, но нападение ХАМАС 7 октября значительно усложнило работу волонтеров.

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В 1993 году брат Юваля Рота был убит боевиками ХАМАС. Но вместо того, чтобы повесить на палестинцев клеймо представляющих опасность, он вступил в "Родительский круг - Форум семей", группу, объединяющую израильтян и палестинцев, потерявших родных в ближневосточном конфликте.

Когда наступил 2006 год, к Роту обратился палестинский член этого форума с просьбой помочь перевезти его больного родственника в больницу Рамбам в израильском городе Хайфа.

В течение многих лет палестинцы допускались в Израиль только в исключительных гуманитарных случаях. И некоторые израильтяне хотели облегчить выезд с палестинских территорий для тех, кто оказался в тяжелых личных обстоятельствах.

Рот был единственным, кто согласился отвезти палестинца на прием и начал привлекать к помощи своих друзей. Вскоре он получил пожертвование от автора-исполнителя Леонарда Коэна.

Юваль Рот, 2009 год Road to Recovery

Окрыленный поддержкой, Рот решил превратить свой коллектив волонтеров в некоммерческую организацию, и в 2010 году была официально основана Road to Recovery ("Путь к выздоровлению").

К 2018 году в группе насчитывалось около 2 000 волонтеров. В общей сложности только за этот год они организовали более 20 000 поездок для пациентов, нуждающихся во всем - от диализа до трансплантации органов. Рот говорит, что рассматривает работу группы как акт примирения в память о брате.

Но после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября, в результате которого погибло около 1200 человек, все изменилось.

В результате нападения погибли четыре волонтера организации "Путь к выздоровлению"; двое других, 83-летний Одед Лифшиц и 79-летний Хаим Пери, до сих пор находятся в заложниках в Газе.

Яэль Ной, гендиректор "Пути к выздоровлению", в Израиле Road to Recovery

Израильские бомбардировки и вторжение в сектор Газа, унесшие более 20 000 жизней, привели к тому, что "Путь к выздоровлению" больше не может помогать людям, которые там живут.

Яэль Ной, генеральный директор благотворительной организации, говорит, что, несмотря на ограничения, "Путь к выздоровлению" все еще может продолжать работу на Западном берегу, но там теперь открыто лишь несколько контрольно-пропускных пунктов.

В настоящее время волонтеры ежедневно доставляют в израильские больницы около 140 человек.

И хотя их число сократилось - до войны в координационном центре у Яэль работало 17 человек, а сейчас, по ее словам, всего 8 или 9, - многие израильтяне по-прежнему стремятся помочь тем, кто находится по ту сторону границы.

"Все изменилось в Израиле 7 октября", - говорит Ной в интервью Euronews.

"Но с 8 октября наша организация продолжала делать то, что мы делаем", - добавляет она.

Некоторые добровольцы были убиты, некоторые всё ещё находятся в плену. В первые две недели мы были потрясены, нам было трудно разговаривать с коллегами или с палестинцами, но все это время мы продолжали делать то, что делаем. Мы не останавливались ни на минуту Яэль Ной гендиректор "Пути к выздоровлению"

Яэль Ной объясняет, что теперь, когда конфликт укоренился, она ежедневно получает звонки от израильтян, которые хотят помочь благотворительной организации.

Несмотря на боль и страдания, эти люди видят в нуждающихся палестинцах людей и понимают, что не все они связаны с ХАМАС.

Но так думают не все.

"Многие израильтяне считают, что все люди в Газе - от маленького ребенка до пожилой женщины - связаны с ХАМАС, - говорит Ной, - они говорят, что сейчас идёт война - мы враги, мы не можем сейчас помогать врагу. Но с обеих сторон есть хорошие и плохие люди".

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Хотя Ной говорит, что она и ее волонтеры редко чувствуют себя в опасности, она признается Euronews, что боится, что однажды они столкнутся с агрессией со стороны людей, настроенных против их работы.

Палестинские отец и дочь едут на прием к врачу в Израиле Road to Recovery

"Мы еще не дошли до этого, - говорит она, - но всё возможно".

"После того как я пообщалась с прессой в начале войны, мне звонили со скрытых номеров. Они говорили мне очень плохие слова и рассказывали, какие жестокие вещи они хотят со мной сделать. Некоторые люди после такого инцидента просто сидели бы дома, так было бы проще, но не я, я так не могу".

Сейчас Ной живет на севере Израиля, недалеко от Ливана, но сама она выросла в кибуце.

Ее родители жили в кибуце Алумим, одной из общин, подвергшихся нападению ХАМАС, и были вынуждены покинуть свой дом.

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Для Яэль конфликт стал еще более личным — два ее племянника воюют в Газе в рамках ответных мер Израиля на октябрьские атаки.

Я не знаю, как скоро наступит мир, но я надеюсь, что скоро, потому что ситуация не может ещё больше ухудшиться. Мы должны сохранять оптимизм. Я не могу делать это постоянно - но я стараюсь изо всех сил Яэль Ной гендиректор "Пути к выздоровлению"

Для многих в Израиле участь жителей Газы совершенно чужда.

Местные СМИ, рассказывает Ной в интервью Euronews, редко освещают тысячи смертей и отсутствие еды, электричества и воды у миллионов палестинцев.

"Им нужно открыть глаза и прислушаться. Большинство ничего об этом не знает. Даже те, кто знает, не хотят говорить об этом здесь".

Юваль Рот, основатель благотворительной организации, лично возит палестинцев на прием к врачу Road to Recovery

"Путь к выздоровлению" не получает государственного финансирования, а объем пожертвований от израильтян сократился с начала конфликта. Но Ной как-то умудряется сохранять веру, даже несмотря на гнев в сторону премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его кабинета.

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"Я не политик. Я не знаю, что может сделать правительство. Но я знаю, что нужно моей организации. Мы пытаемся сохранять луч света в этом ужасе, и нам просто необходима поддержка всего мира", - говорит она.

"Нам нужна поддержка со всего мира, потому что в Израиле нас сейчас никто не поддержит".