Турецкий "Башакшехир" расторг контракт с израильским игроком из-за его поста о заложниках в Газе

Эдена Карцева допросили в полиции после того, как он опубликовал в социальных сетях пост, посвященный 100 дням пребывания заложников в плену с хэштегом "BringThemHomeNow".
Турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир" расторг контракт с израильским игроком Эденом Карцевым после дисциплинарного расследования его поста в социальных сетях с призывом освободить заложников, удерживаемых в Газе группировкой ХАМАС.
Решение клуба было принято через несколько дней после практически аналогичного случая. Только в этот раз другой израильский игрок, Сагив Йехезкель, был на короткое время задержан в Турции. Его обвинили в разжигании ненависти за выражение солидарности с заложниками после забитого им гола за "Антальяспор" в матче высшего дивизиона. В матче с "Трабзонспором" он продемонстрировал повязку с датой нападения ХАМАС на Израиль (7 октября), словами "сто дней" и звездой Давида.
В понедельник Йехезкель вернулся в Израиль, где его встретила ликующая толпа.
Карцева также допросили в полиции Стамбула после того, как он опубликовал в социальных сетях пост, посвященный 100 дням пребывания заложников в плену, с хэштегом "BringThemHomeNow" ("Верните их домой сейчас же").
После этого "Башакшехир" начал дисциплинарное расследование на основании того, что его поступок "противоречит чувствам страны".
В соответствии с дисциплинарными инструкциями клуба игрок был оштрафован, и было сочтено целесообразным, чтобы он продолжил свою карьеру за границей", - говорится в заявлении "Башакшехира" по итогам расследования.
Карцев перешел на правах аренды с правом последующего выкупа в тель-авивский "Маккаби", воспитанником которого он является.
Действия двух израильских игроков были расценены как поддержка израильского наступления в Газе, хотя и Йехезкель, и Карцев заявили, что их сообщения были призваны положить конец войне, разразившейся после беспрецедентной атаки ХАМАС и других боевиков из Газы на юг Израиля 7 октября.
В Турции широко распространено общественное неприятие действий Израиля в Газе и подавляющая поддержка палестинцев. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в действиях, граничащих с "геноцидом", а ХАМАС назвал группой, борющейся за освобождение.
Тем временем задержание Йехезкеля вызвало возмущение и широкое осуждение в Израиле.