Турецкий "Башакшехир" расторг контракт с израильским игроком из-за его поста о заложниках в Газе

By AP

Эдена Карцева допросили в полиции после того, как он опубликовал в социальных сетях пост, посвященный 100 дням пребывания заложников в плену с хэштегом "BringThemHomeNow".

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Турецкий футбольный клуб "Истанбул Башакшехир" расторг контракт с израильским игроком Эденом Карцевым после дисциплинарного расследования его поста в социальных сетях с призывом освободить заложников, удерживаемых в Газе группировкой ХАМАС.

Эден Карцев в борьбе за мяч. Матч "Маккаби"-"Сивасспор" в Лиге Европыю 29 октября 2020 года AP/Copyright 2020 The AP. All rights reserved

Решение клуба было принято через несколько дней после практически аналогичного случая. Только в этот раз другой израильский игрок, Сагив Йехезкель, был на короткое время задержан в Турции. Его обвинили в разжигании ненависти за выражение солидарности с заложниками после забитого им гола за "Антальяспор" в матче высшего дивизиона. В матче с "Трабзонспором" он продемонстрировал повязку с датой нападения ХАМАС на Израиль (7 октября), словами "сто дней" и звездой Давида.

Сагив Йехезкель продемонстрировал повязку с надписью "100 дней. 7.10" после забитого гола Adem Akalan/DHA

В понедельник Йехезкель вернулся в Израиль, где его встретила ликующая толпа.

Карцева также допросили в полиции Стамбула после того, как он опубликовал в социальных сетях пост, посвященный 100 дням пребывания заложников в плену, с хэштегом "BringThemHomeNow" ("Верните их домой сейчас же").

После этого "Башакшехир" начал дисциплинарное расследование на основании того, что его поступок "противоречит чувствам страны".

В соответствии с дисциплинарными инструкциями клуба игрок был оштрафован, и было сочтено целесообразным, чтобы он продолжил свою карьеру за границей", - говорится в заявлении "Башакшехира" по итогам расследования.

Карцев перешел на правах аренды с правом последующего выкупа в тель-авивский "Маккаби", воспитанником которого он является.

Действия двух израильских игроков были расценены как поддержка израильского наступления в Газе, хотя и Йехезкель, и Карцев заявили, что их сообщения были призваны положить конец войне, разразившейся после беспрецедентной атаки ХАМАС и других боевиков из Газы на юг Израиля 7 октября.

В Турции широко распространено общественное неприятие действий Израиля в Газе и подавляющая поддержка палестинцев. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Израиль в действиях, граничащих с "геноцидом", а ХАМАС назвал группой, борющейся за освобождение.

Тем временем задержание Йехезкеля вызвало возмущение и широкое осуждение в Израиле.