Турецкий суд предъявил обвинение израильскому футболисту

By Euronews

Сагив Йехезкель освобожден из-под стражи. В Турции его обвиняют в публичном разжигании вражды и ненависти за демонстрацию повязки с надписью "100 дней. 7.10".

РЕКЛАМА

Израильскому футболисту Сагиву Йехезкелю, выступающему в Турции за клуб "Антальяспор", предъявлено обвинение в "публичном разжигании вражды и ненависти".

Он был задержан после воскресного матча, в ходе которого продемонстрировал в телекамеру повязку на руке с надписью "100 дней. 7.10" после забитого им гола. 14 января исполнилось сто дней с момента нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

Позже в полиции он объяснил, что не собирался никого провоцировать, а показал надпись в телеобъектив, поскольку выступает против войны.

Его поступок вызвал негодование в Турции. Руководство "Антальяспора" объявило, что Йехезкель исключен из состава команды, и пообещало расторгнуть с ним контракт.