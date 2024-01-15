Теракты в Раанане: погибла женщина, есть пострадавшие

By Euronews

Один из нападавших зарезал женщину, угнал автомобиль и затем совершил таранные атаки в нескольких районах израильского города. Террорист трижды менял машину, заявили в полиции.

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В израильском городе Раанана, к северу от Тель-Авива, в результате наездов и атак с применением ножа от полученных ран скончалась пожилая женщина.

Об этом сообщили в больнице "Меир" в Кфар-Саве, куда поступили тяжелораненые.

Нападения были совершены в разных районах города, пострадали по меньшей мере 17 человек, несколько из них находятся в тяжёлом состоянии.

Как пишут израильские СМИ, семеро пострадавших – несовершеннолетние. Их доставили в больницу "Шнайдер" в городе Петах-Тиква.

По данным полиции, задержан нападавший, а также его родственник. Оба подозреваемых – палестинцы из города Бани-Наим, расположенного недалеко от Хеврона, на оккупированном Западном берегу.

Командующий Центральным округом полиции Ави Биттон заявил, что они работали в Раанане "нелегально" в одной из промышленных зон округа Ха-Шарон.

Сообщается, что предполагаемый террорист нанёс ножевые ранения нескольким прохожим и водителям, а также несколько раз пересаживался из одной угнанной машины в другую после очередной таранной атаки.

В настоящее время задержанных допрашивает служба безопасности "Шин-Бет".