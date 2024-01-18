Ракетный обстрел усиливает опасения по поводу эскалации конфликта в Газе

Боевые действия в Газе продолжаются, но соглашение выполняется: в сектор поступает груз медикаментов для израильских заложников и палестинцев.

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Уничтожение ракетных установок, расположенных в секторе Газа, Израиль назвал ответом на обстрел палестинскими боевиками южных районов еврейского государства.

Ранее в Газу в рамках сделки при посредничестве Катара и Франции поступила партия лекарств для израильских заложников и палестинских мирных жителей. Соглашение знаменует собой первый значительный прогресс в непрямых переговорах между Израилем и ХАМАС с декабря, когда было нарушено недолговечное прекращение огня.

В среду премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил авиабазу и повторил свое обещание, что Израиль будет продолжать войну в Газе до полного уничтожения ХАМАС.

Военные действия в секторе Газа продолжаются уже боле 100 дней. По данным палестинской стороны , число погибших жителей сектора превысило 24 400 человек, большинство из которых — женщины и дети.

На оккупированном Западном Берегу Иордана опасения по поводу открытия потенциального второго фронта войны усилились после того, как израильтянами были убиты несколько палестинцев, в том числе, как утверждается, "глава террористической инфраструктуры". В результате этих действий поддержка ХАМАС в управляемом палестинцами регионе резко возрастает. Здесь говорят, что убитые - четверо братьев - были мирными жителями.