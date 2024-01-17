Новые протесты сербской оппозиции

Оппозиция Сербии возобновила акции протеста, обвиняя правящую партию президента Вучичиа в фальсификации выборов , прошедших в декабре 2023 года

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Тысячи сторонников оппозиции в Белграде вновь призвали отменить итоги прошлогодних досрочных парламентских и муниципальных выборов. Сербская прогрессивная партия заявила о своей победе еще в декабре, но лидеры оппозиции обвинили правящих популистов в том, что они извлекли выгоду из предвзятости СМИ, неправомерного влияния президента Александра Вучича и подкупа голосов. Предыдущие протесты не раз перерастали в беспорядки.

Ана Михальчич, Euronews:

"Это первый протест после перерыва в связи с рождественскими и новогодними праздниками. К гражданам обратилась депутат Мариника Тепич из движения "Сербия против насилия", чьи члены объявили голодовку в знак протеста против фальсификации выборов. Организаторы говорят, что эти протесты проводятся из-за мошенничества в ходе голосования и других нарушений, а ключевое требование оппозиции — отменить результаты выборов на всех уровнях".

Оппозиционная коалиция также ищет международной поддержки, заявляя, что, если она проиграет эту борьбу, настоящих выборов никогда не будет.

Мариника Тепич, Сербия против насилия:

"Мне вернуло улыбку, помимо вашего присутствия на акции протеста, то, что наши протесты были улышаны. Вчера я получила отличные новости из Европы, нашей европейской семьи о том, что завтра в Европейском парламенте состоятся дебаты об украденных выборах в Сербии".

Президент Вучич называет эту критику ложью, которую пропагандирует оппозиция и в свою очередь обвиняет организаторов протестов в попытке дестабилизировать государство.