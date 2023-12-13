Сербия: досрочные выборы как политическая тактика

Последний предвыборный митинг объединённой сербской оппозиции. Голосование состоится в воскресенье. Досрочные выборы уже называют тактикой сербской политики.

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"Сербия против насилия" - под таким лозунгом сербские либералы, демократы и партия "зелёных" провели свой последний предвыборный митинг перед воскресным голосованием. Они объединились в оппозиционный альянс после смертоносной стрельбы в школе, потрясшей страну прошлой весной.

Насилием в Сербии и в Косове президент объяснил проведение досрочных парламентских выборов. Оппозиция же считает, что первопричиной роста насилия стал личный антидемократический стиль правления Александра Вучича.

"Мы выбираем, будет ли страной править мафия, партия - или закон, порядок и конституция. Мариника Тепич Партия свободы и справедливости

Проевропейская оппозиция и многие независимые наблюдатели полагают, что настоящая цель Вучича, использующего свои конституционные полномочия для роспуска парламента и призыва к досрочным выборам, состоит в том, чтобы извлечь выгоду из своей нынешней популярности. В новейшей истории Сербии досрочные выборы стали обычной политической тактикой.

Душан Илич, Euronews:

"С момента прихода к власти Сербской прогрессивной партии в 2012 году в стране было проведено четыре внеочередных и один очередной цикл выборов. Другими словами, вместо конституционного мандата в четыре года Национальное собрание и правительство работали в среднем два года и четыре месяца".

Деян Бурсач, Институт философии и социальной теории:

"Мне кажется, что на объявление выборов больше, чем протесты, возникшие после двух массовых убийств в мае, повлиял инцидент, произошедший в Баньске, в Косове и Метохии. Таким образом Александр Вучич пытается предотвратить критику по вопросу Косова. И оппозиция, и правящая партия будут больше заниматься выборами, международное сообщество не будет слишком сильно вмешиваться в этот процесс, и Вучич рассчитывает, что с победой он обретет новую легитимность, а старые кризисы будут забыты".

В сентябре прошлого года 30 сербских военизированных формирований устроили засаду на патруль косовской полиции в Баньске на севере Косова. Всплеск насилия поставил президента Вучича в центр внимания международного сообщества. Однако Косово не является предметом разногласий между правящим большинством и оппозицией в Сербии, поскольку признание независимости края до сих пор остается табу.