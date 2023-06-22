Сербия переживает крупнейшие протесты со времен свержения Милошевича

Euronews

Каждую неделю с начала мая десятки тысяч сербов выходят на акции протеста. Триггером стала стрельба в одной из школ Белграда. Сейчас люди выдвигают политические лозунги и требуют отставки президента. Подробности в программе "Очевидец"

Ханс фон дер Брейле, Euronews:

Здесь, в Белграде, а также в других городах Сербии, с начала мая десятки тысяч людей выходят на улицы. Это крупнейшие массовые протесты после падения режима Слободана Милошевича.

Люди протестуют против атмосферы насилия и страха, манипулирования СМИ и коррупции. Почему граждане так возмущены?

Я пытаюсь найти ответы, здесь, в Белграде, для программы Euronews "Очевидец".

Каждую неделю - массовый протест

Первоначальным триггером к акциям стала стрельба в одной из школ Белграда. Сейчас люди злятся на правительство и президента Вучича.

Маза, студентка: "На этом плакате написано: "Сербия без надежды".

Тара, студентка: "Мы хотим верховенства закона, а не верховенства одного человека".

Зоран Гаврилович обратился к прокурору. Он подал жалобу на орган надзора за СМИ. Данные, собранные исследователем, показывают: президент Вучич пользуется преференциями.

Зоран Гаврилович, Директор Бюро социальных исследований:"Наш мониторинг СМИ показывает, что телеканалы, вещающие на Сербию, являются инструментом пропаганды и продвижения Вучича.

Сербия - государство, захваченное коррупцией и политическими элитами, которые под руководством Вучича контролируют общество".

Протестующие хотят отставки Вучича и расследования прдполагаемой связи политиков с мафией.

Лейтомотив протестов - против страха и насилия, за плюрализм СМИ и свободу прессы.

Вучич предоагает провести досрочные выборы. Но оппозиция против из-за опасений, что они будут сфальсифицированы. Оппозиционные партии настаивают на формировании технического переходного правительства.

Зоран, участник протеста:"Мы устраиваем демонстрации из-за коррупции и преступности, и вообще, из-за того, что институты в нашей стране не работают".