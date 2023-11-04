Сербия: оппозиция сформировала коалицию для участия во всеобщих выборах

В коалицию войдут десять сербских проевропейских оппозиционных партий. Ее возглавят лидер Народной партии Мирослав Алексич и вице-президент Партии свободы и справедливости Мариника Тепич.

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Десять сербских проевропейских оппозиционных партий официально подписали коалиционное соглашение в пятницу. На досрочных выборах в декабре избирательный список возглавят лидер правоцентристской Народной партии Сербии Мирослав Алексич и вице-президент социал-демократической Партии свободы и справедливости Мариника Тепич.

До этого эти партии уже действовали вместе во время демонстраций "Сербия против насилия", которые началось в мае после нескольких массовых расстрелов в стране. Оппозиция начала собирать манифестации по всей стране, обвиняя правительство в "пропаганде насилия".

Досрочные выборы были назначены президентом Вучичем 1 ноября и пройдут 17 декабря.