EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Сербия: оппозиция сформировала коалицию для участия во всеобщих выборах

Избирательный участок в Белграде, иллюстрационное фото
Избирательный участок в Белграде, иллюстрационное фото Авторское право Darko Vojinovic/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
By Глеб Шатуновский
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

В коалицию войдут десять сербских проевропейских оппозиционных партий. Ее возглавят лидер Народной партии Мирослав Алексич и вице-президент Партии свободы и справедливости Мариника Тепич.

РЕКЛАМА

Десять сербских проевропейских оппозиционных партий официально подписали коалиционное соглашение в пятницу. На досрочных выборах в декабре избирательный список возглавят лидер правоцентристской Народной партии Сербии Мирослав Алексич и вице-президент социал-демократической Партии свободы и справедливости Мариника Тепич.

До этого эти партии уже действовали вместе во время демонстраций "Сербия против насилия", которые началось в мае после нескольких массовых расстрелов в стране. Оппозиция начала собирать манифестации по всей стране, обвиняя правительство в "пропаганде насилия".

Досрочные выборы были назначены президентом Вучичем 1 ноября и пройдут 17 декабря.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Сербия переживает крупнейшие протесты со времен свержения Милошевича

Седьмая неделя антиправительственных протестов в Сербии

Массовые антиправительственные демонстрации в Белграде

Александр Вучич Оппозиция Всеобщие выборы