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Верховный суд РФ отклонил иски Навального к Минюсту

Алексей Навальный
Алексей Навальный Авторское право Alexander Zemlianichenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
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Условия содержания в колонии оппозиционера Алексея Навального пока не изменятся. Суд отклонил два иска российского оппозиционера.

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Верховный суд России отклонил два иска оппозиционера Алексея Навального к министерству юстиции. Политик оспаривал право иметь не более одного экземпляра религиозной литературы. 

Кроме того, он обжаловал правило, согласно которому, заключенным в штрафных отделениях дают всего 15 минут на прием пищи. Ранее Алексей сообщал, что ему и другим заключенным приходится в спешке "давиться кипятком".

Иски рассматривал судья Олег Нефедов. Он же летом прошлого года отказал Навальному в иске о запрете выдавать ему письменные принадлежности в колонии.

Сообщается, что во время перерыва в судебном заседании, Навальному удалось поговорить с его матерью по видеосвязи.

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