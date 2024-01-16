Трамп лидирует среди республиканцев. Это признал и Байден

На кокусах в Айове побывал корреспондент Euronews Филип Кроутер.

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Бывший президент США Дональд Трампа лидирует в гонке на президентскую номинацию среди республиканцев. Это признал и нынешний глава Белого дома демократ Джо Байден.

Во вторник Дональд Трамп должен появиться в суде в Нью-Йорке на процессе, рассматривающем выплату дополнительной компенсации журналистке по делу о сексуальном злоупотреблении и распространении порочащих сведений.

Из штата Айова передает корреспондент Euronews Филип Кроутер:

— Это была уверенная победа бывшего президента, установившая рекорд. Фактически, победа Дональда Трампа на выборах в Айове подтверждает его контроль над Республиканской партией и дает понять, что президентская номинация 2024 года, скорее всего, будет принадлежать ему. Конечно, многое может произойти с этого момента и до президентских выборов в ноябре. А в случае с Трампом его ждет несколько судебных процессов, которые могут превратить его в осужденного преступника.

Однако это не помешало горячим сторонникам Трампа придать ему импульс для победы на следующих праймериз, возможно, начиная с Нью-Гэмпшира на следующей неделе. В своей победной речи бывший президент пообещал решить проблему войны в Украине, войны в Газе, а также, на удивление, работать с демократами, если его снова изберут.

Его главные оппоненты, Рон ДеСантис и Никки Хейли, положительно оценили свои результаты, но в итоге они все же сильно отстали от Трампа.