Заключительные аргументы Трампа: "Это политика"

По данным следствия, Трамп и члены его семьи завысили стоимость своих активов, чтобы получать кредиты на выгодных условиях и снизить налоговую нагрузку.

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Стороны представили заключительные аргументы на судебном заседании в Нью-Йорке по гражданскому иску генпрокурора штата Летиции Джеймс в отношении бывшего президента США Дональда Трампа. Политика и бизнесмена обвиняют в незаконном завышении данных в финансовой отчетности компании Trump Organization.

Трамп проигнорировал запрет судьи касаться темы политики.

"Мы предоставили убедительные доказательства и много раз просили вынести вердикт. У них нет никаких фактов. У них нет никаких доказательств против нас. Миллионы и миллионы страниц. Годы судебных разбирательств. И все политически мотивированные", — заявил бывший президент, который планирует свое возвращение в Белый дом.

По данным следствия, Трамп и члены его семьи завысили стоимость своих активов, чтобы получать кредиты на выгодных условиях и снизить налоговую нагрузку.

"Это дело никогда не касалось политики, личной мести или перехода на личности. В этом деле речь идет о фактах и законе. А господин Дональд Трамп нарушил закон", — заявила генпрокурор Летиция Джеймс.

Генпрокурор Нью-Йорка пытается запретить Трампу вести бизнес в сфере недвижимости на территории штата.

Суд должен вынести вердикт до конца января.