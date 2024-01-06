Годовщина штурма Капитолия: Байден и Трамп выступили перед сторонниками

В трехлетнюю годовщину штурма Капитолия президент США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп провели митинги перед своими сторонниками в штатах Пенсильвания и Айова.

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Президент США Джо Байден начал свою предвыборную кампанию в городке Велли-Фордж в Пенсильвании, в трехлетнюю годовщину штурма Капитолия сторонниками экс-президента Дональда Трампа.

"Вместо того, чтобы назвать этих людей преступниками, он (Трамп) называет этих бунтовщиков патриотами. Патриотами! И он обещает освободить их, если вернется на пост президента", - заявил Байден.

Президент-демократ также добавил: "Кампания Дональда Трампа посвящена ему самому. Не Америке, не вам. Кампания Дональда Трампа одержима прошлым, не будущим. Он готов пожертвовать нашей демократией, чтобы получить власть".

Сам Трамп выступил на предвыборном митинге в Айове и высмеял заикание Байдена на слове "демократия", заявив, что тот не "в состоянии даже прочитать это слово". Он также обвинил Байден в том, что он строит свою кампанию на "разжигании страха".

Между тем, Верховный суд США заявил, что рассмотрит 8 января обращение Дональда Трампа с жалобой на недопуск к праймериз в штате Колорадо. Трампа также отстранили от первичных выборов из-за "роли в штурме Капитолия" в штате Мэн.

Первые праймериз у республиканцев и демократов пройдут уже в конце января.