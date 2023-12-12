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Финляндия откроет границу с РФ частично

Один из пропускных пунктов на границе между Россией и Финляндией
Один из пропускных пунктов на границе между Россией и Финляндией Авторское право AP Photo
By Euronews
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Власти Хельсинки решили открыть два КПП на ранее закрытой полностью границе с Россией. Финляндия обвиняет РФ в организации миграции с целью дестабилизировать страну.

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Финляндия вновь откроет часть своей границы с Россией, после того как она полностью закрыла ее в ноябре, обвинив Москву в организации миграционного кризиса. Об этом заявил во вторник финский премьер-министр Петтери Орпо. 

Речь идёт о двух пограничных постах Ваалимаа и Ниирала. Они будут работать с 14 декабря 2023 по 14 января 2024 года. Остальная граница останется закрытой. Но если организованная миграция продолжится, Хельсинки обещает снова закрыть всю границу.

По данным финских властей, с начала августа на пограничных переходах между двумя странами появилось около 1000 просителей убежища, в частности из Сомали, Ирака и Йемена.

Хельсинки обвиняет Москву в намеренном пропуске этих мигрантов, называя это гибридной атакой, направленной на дестабилизацию Финляндии.

В конце ноября Кремль отверг эти обвинения, заявив, что российские пограничники лишь подчинялись своим служебным инструкциям.

"По оценке властей, угроза организованной миграции все еще существует, и не исключено, что Россия продолжит свою деятельность, - говорит Орпо. - _Без снятия этих ограничений мы не можем проверить, есть ли изменения к лучшему". _

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