Финские власти решили закрыть последний пропускной пункт на границе с Россией из-за наплыва нелегальных мигрантов
Финляндия полностью закроет границу с Россией до 13 декабря. Об этом сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо. Он отметил, что через пограничные пункты будут пропускать только грузовой транспорт.
Финские власти считают, что ситуация на границе с Россией является вопросом национальной безопасности. В последнее время туда с российской стороны хлынули потоки нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, желающих получить убежище в Евросоюзе.
Власти Финляндии начали постепенно закрывать пограничные переходы, и с 24 ноября работу продолжал лишь один пункт Райя-Йоосеппи на севере. Но вскоре будет закрыт и он.
В Хельсинки считают, что Россия организовала новый миграционный кризис умышленно.