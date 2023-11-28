By Euronews

Финские власти решили закрыть последний пропускной пункт на границе с Россией из-за наплыва нелегальных мигрантов

РЕКЛАМА

Финляндия полностью закроет границу с Россией до 13 декабря. Об этом сообщил премьер-министр страны Петтери Орпо. Он отметил, что через пограничные пункты будут пропускать только грузовой транспорт.

Финские власти считают, что ситуация на границе с Россией является вопросом национальной безопасности. В последнее время туда с российской стороны хлынули потоки нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и из Африки, желающих получить убежище в Евросоюзе.

Власти Финляндии начали постепенно закрывать пограничные переходы, и с 24 ноября работу продолжал лишь один пункт Райя-Йоосеппи на севере. Но вскоре будет закрыт и он.

В Хельсинки считают, что Россия организовала новый миграционный кризис умышленно.