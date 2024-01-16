Визит главы МИД КНДР в Россию: о чём ведут переговоры Лавров и Цой?

By Euronews

Министры иностранных дел России и КНДР встретились в Москве. Накануне Цой Сон Хи прибыла в Россию с трёхдневным визитом.

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США проводят бесполезную политику нагнетания напряжённости на Корейском полуострове. Такое заявление сделал российский министр иностранных дел.

На переговорах с коллегой из КНДР Цой Сон Хи, приехавшей в Москву с трёхдневным визитом, Сергей Лавров подчеркнул, что Россия против эскалации в регионе.

Ухудшение межкорейских отношений

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян больше не будет стремиться к примирению с Сеулом и что нужно внести соответствующие поправки в Конституцию страны. Во вторник стало известно, что КНДР упраздняет ведомства, которые занимались делами по воссоединению Севера и Юга.

Напряжённость на Корейском полуострове возросла в связи с тем, что КНДР активизировала программу ядерных испытаний. Южная Корея же - стала чаще проводить военные учения с США.

Поддержка военной кампании в Украине

Также на переговорах с Цой Лавров отметил, что Россия ценит поддержку Северной Кореи, "в том числе в вопросах, которые касаются "специальной военной операции" (российское руководство так называет боевые действия в Украине, употребление слова "война" применительно к ним в стране запрещено законодательно).

За последние несколько месяцев главы МИД двух государств встречались уже трижды. Западные аналитики полагают, что стороны обсуждают вопрос о новых поставках оружия из КНДР.

По сведениям из многочисленных источников, на вооружение российской армии уже поступило несколько типов северокорейских ракет, помимо боеприпасов и снарядов, которые ВС РФ начали использовать в боях на украинской территории.

Возможный визит Путина в КНДР

Президент России обязательно посетит КНДР в удобное время. Об этом также во вторник заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"На повестке дня есть действующее приглашение, и Путин обязательно в удобное время им воспользуется и по взаимной договорённости сторон, конечно же", - сказал он.

Владимир Путин и Ким Чен Ын встречались на Дальнем Востоке во время почти недельного визита северокорейского лидера в РФ в сентябре прошлого года.