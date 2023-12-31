Ким Че Ын приказал развивать ядерный арсенал и флот спутников-шпионов

By Euronews

Генеральный секретарь Трудовой партии Кореи на пленуме ЦК указал на крайне важное значение разработки и производства всех видов беспилотных аппаратов и мощных средств радиоэлектронной борьбы в соответствии со спецификой современной войны

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Северная Корея в будущем году планирует осуществить запуск еще трех разведывательных спутников.

Об этом на заседании Центрального комитета Трудовой партии Кореи объявил лидер КНДР Ким Чен Ын. Он подверг критике трехстороннее сотрудничество США, Японии и Южной Кореи, выразив уверенность в том, что оно "ведет положение дел на Корейском полуострове к опасной ситуации".

21 ноября КНДР запустила свой первый разведывательный спутник "Маллигён-1". 2 декабря к работе приступило управление по эксплуатации разведывательного спутника КНДР. Центральное телеграфное агентство Кореи сообщало, что "Маллигён-1" начнет полноценно выполнять свою задачу примерно 1 декабря. В рамках тестовой эксплуатации спутник передал снимки Белого дома, Пентагона, а также ряда военных объектов на территории США, Республики Корея и Японии.

Ким Че Ын также распорядился нарастить ядерный арсенал Северной Кореи. Он подчеркнул, что в 2024 году "развернется упорная борьба" за реализацию плана по производству ядерного оружия, будет "выстроена надежная основа" для того, чтобы было возможно последовательно увеличивать производство этого вида оружия массового поражения.