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Французские AWACS сторожат восточные границы НАТО

AP Photo/John Leicester
AP Photo/John Leicester Авторское право John Leicester/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP
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10-часовой разведывательный полёт из центральной Франции в восточную Румынию и обратно. Военнослужащие французских ВВС следят за войной в Украине и поддерживают с россиянами "диалог на расстоянии", чтобы избежать эскалации.

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На днях ВСУ заявили об уничтожении А-50, российского самолёта дальнего радиолокационного обнаружения. Эти гиганты, известные как AWACS, на вес золота. Страны НАТО тоже используют летающие радары, чтобы наблюдать за разворачивающейся у их границ войной. 

Французские пилоты совершают разведывательный полёт в воздушном пространстве Румынии, по сути, очерчивая "линию непересечения" в европейском небе.

Военнослужащие ВВС Франции говорят, что их главная цель – не допустить эскалации. 

"Мы знаем, что россияне видят нас, а они знают, что мы видим их. Скажем так, это своего рода диалог", – отмечает майор Ромен. 

Регулярные наблюдательные полёты, патрулирование истребителями, наземные радары, ракетные батареи и другая техника, имеющаяся в распоряжении НАТО, вместе образуют то, что командир французской эскадрильи AWACS называет "щитом" против любого потенциального удара.

"В НАТО 31 страна. Мы все вместе, и все наши средства объединены, чтобы выставить щит. И у нас есть возможность обнаруживать объекты повсюду. Мы не ищем конфликта. Мы здесь, чтобы обозначить наше присутствие и нашу готовность", – заявляет подполковник Ришар. 

При этом инцидентов с перехватом не было уже давно. 

В прошлом году в НАТО также отметили снижение активности пилотируемых российских самолётов над западной частью Чёрного моря.

В альянсе это отчасти связывают с укреплением противовоздушной обороны Украины.

Дополнительные источники • адаптация: Alexander Kazakevich

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