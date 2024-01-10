Заседание Совета Украина-НАТО: в повестке дня вопрос усиления ПВО Украины

By Euronews

На фоне роста числа воздушных ударов по Украине со стороны российских сил в Брюсселе проходит заседание Совета Украина-НАТО. Главный вопрос в повестке дня - усиление украинской ПВО.

РЕКЛАМА

Сегодня в Брюсселе заседает Совет Украина-НАТО. В Киеве надеются, что Запад примет решение о дальнейшем укреплении украинских систем ПВО. Совет Украина-НАТО собирается на фоне роста числа воздушных атак со стороны российских сил, которые наносят удары по городам по всей Украине.

В своем ежедневном обращении украинский лидер отметил, что этот месяц будет напряженным с точки зрения внешней политики.

Владимир Зеленский, президент Украины:"Террорист должен заплатить самую высокую цену за террор, и Россия заплатит. Я уверен, что мы сможем укрепить нашу страну, нашу противовоздушную оборону и наше сотрудничество с нашими партнерами по беспилотникам".

За сутки, говорится в сводке Генштабе ВСУ, Россия нанесла 5 ракетных и 52 авиационных удара и совершила 53 обстрела из реактивных систем залпового огня позиций украинских войск и населенных пунктов.

В результате российских атак есть погибшие и раненые среди мирного населения.Разрушены жилые частные и многоквартирные дома, и объекты гражданской инфраструктуры.