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Заседание Совета Украина-НАТО: в повестке дня вопрос усиления ПВО Украины

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Архив Авторское право Virginia Mayo/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Euronews
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На фоне роста числа воздушных ударов по Украине со стороны российских сил в Брюсселе проходит заседание Совета Украина-НАТО. Главный вопрос в повестке дня - усиление украинской ПВО.

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Сегодня в Брюсселе заседает Совет Украина-НАТО. В Киеве надеются, что Запад примет решение о дальнейшем укреплении украинских систем ПВО. Совет Украина-НАТО собирается на фоне роста числа воздушных атак со стороны российских сил, которые наносят удары по городам по всей Украине.

В своем ежедневном обращении украинский лидер отметил, что этот месяц будет напряженным с точки зрения внешней политики.

Владимир Зеленский, президент Украины:"Террорист должен заплатить самую высокую цену за террор, и Россия заплатит. Я уверен, что мы сможем укрепить нашу страну, нашу противовоздушную оборону и наше сотрудничество с нашими партнерами по беспилотникам".

За сутки, говорится в сводке Генштабе ВСУ, Россия нанесла 5 ракетных и 52 авиационных удара и совершила 53 обстрела из реактивных систем залпового огня позиций украинских войск и населенных пунктов.

В результате российских атак есть погибшие и раненые среди мирного населения.Разрушены жилые частные и многоквартирные дома, и объекты гражданской инфраструктуры.

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