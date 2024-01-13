Новый глава МИДа Франции наносит свой первый визит в Киев

By euronews

Стефан Сежурне заявил о том, что поддержка Украины - приоритет Франции

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Новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне подтвердил, что Украина останется "приоритетом" для Франции. Он заявил об этом в Киеве во время своего первого международного визита в новой должности.

Он подтвердил обещания французского правительства поддерживать Украину "до тех пор, пока это будет необходимо", но не стал на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой объявлять о новых поставках оружия.

"Россия надеется, что Украина и ее сторонники устанут раньше нее. Мы не ослабеем, - заявил Стефан Сежурне. - Наша решимость неизменна, как и наше восхищение мужеством и стойкостью украинского народа в этот очень сложный период".

Вопрос поддержки Украины на фоне непростой экономической ситуации в странах ЕС расколол общество в центральной и восточной Европе. Несколько десятков человек собрались на площади Прешерен в центре столицы Словении Любляны, чтобы высказать свое мнение о российско-украинском конфликте.

Проукраинская сторона выступает за то, чтобы правительство Словении объявило Россию "террористическим государством". На плакатах и баннерах были изображены разрушенные украинские города.

Пророссийские активисты заявляют, что Украина - это "нацистское государство", которое убивает журналистов и людей, желающих рассказать правду о конфликте.

Они призвали Словению объявить Украину "нацистским государством", а Соединенные Штаты и Израиль - "террористическими государствами".В прифронтовых городах Запорожской области медицинские учреждения не работают с начала полномасштабной войны с Россией.

В Минобороны Украины сообщили о новых обстрелах со стороны российских сил минувшей ночью.

В прифронтовых городах Запорожской области медицинские учреждения не работают с начала полномасштабной войны с Россией. В Орехове остался единственный врач, который оказывает помощь жителям. Люди обращаются к Яне Коломоец каждый день, ведь в городе живут в основном пенсионеры и люди с ограниченными возможностями.

"Нам не хватает именно противовирусных препаратов. Это всегда проблема. И сердечных препаратов тоже, - рассказывает Яна. - Все разрушено. У нас нет ни аптек, ни..... У нас есть только этот единственный пункт помощи".

Волонтеры и спасатели доставляют лекарства в города. Но их часто не хватает, и Яне приходится покупать необходимые лекарства на свои деньги и передавать их больным.