Польская оппозиция требует освободить из тюрьмы экс-главу МВД и его зама

Политический кризис в Польше набирает обороты. Депутаты партии "Право и справедливость" сорвали парламентские дебаты, пригласив на них жён арестованных однопартийцев.

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Политический институциональный кризис в Польше обостряется. Бывшая правящая, а ныне оппозиционная партия "Право и справедливость" (PiS) сорвала дебаты в парламенте акцией протеста против ареста экс-главы МВД Мариуша Каминьского и его зама Мацея Вонсика.

В парламент были приглашены их жёны, которым присутствующие устроили овацию, скандируя: "Освободите депутатов!"

Бывший министр внутренних дел Каминьский и его заместитель были задержаны на прошлой неделе прямо в президентском дворце Анджея Дуды.

В 2007 году, возлавляя антикоррупционное ведомство при прежнем правительстве Дональда Туска, они расследовали дело о коррупции в верхах власти.

Суд признал Каминьского и Вонсика виновными в превышении должностных полномочий и приговорил их к двум годам тюрьмы. В 2015 году Анджей Дуда помиловал обоих. Но Верховный суд постановил, что указ президента не имеет законной силы.

"Право и справедливость", которая потеряла власть в Польше после недавних выборов, называет вердикт "местью" Туска, а своих однопартийцев - "политзаключёнными".