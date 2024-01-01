Туск переводит Польшу на "еврорельсы"

Глава недавно сформированного правительства Польши Дональд Туск учредил четыре новых министерства. Цель: привести страну в соответствие с европейскими стандартами.

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Одно из новых ведомств - Министерство промышленности, которое будет базироваться в шахтёрском городе Катовице.

Мажена Чарнецкая, министр промышленности Польши:

"Министерство должно заниматься вопросами добычи полезных ископаемых, энергетики и запасов топлива. Первая и неотложная задача ведомства - это утверждение плана помощи угольным предприятиям. Я надеюсь, что эта энергетическая трансформация начнётся прямо здесь, в Силезии".

Жители города довольны такой идеей и надеются, что это станет толчком для развития региона.

Мариан Кедзиор, житель Катовице:

"Будучи жителем Катовице и Силезии, я определённо "за". Я помню время, когда здесь было Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности, и оно много сделало для региона".

Также появятся ведомства, которые будут заниматься вопросами поддержки пожилых людей, гражданскиого общества и равенства.

Катажина Котула, министр по вопросам равноправия Польши:

"Мы назначим комиссара, который будет заниматься проблемами равенства и дискриминации как женщин, так и мужчин, людей с ограниченными возможностями, а также представителей ЛГБТ-сообщества".

Активисты правозащитных организаций поддерживают инициативы нового правительства, но сохраняют бдительность.

Барт Сташевски, активист движения в защиту прав ЛГБТ:

"От символичных высказываний мы переходим к действиям. Я отдаю должное этим министрам и министерствам. Но мы будем внимательно следить за их действиями. Мы также нацелены на совместную работу, что было абсолютно невозможно при предыдущем правительстве. То есть появилась возможность выработки решений, о которых мы всё это время говорили".

Учреждение новых министерств поддерживает большое число избирателей, считают аналитики, добавляя, что это политически правильных ход нового премьера.

**Филип Паздерски, аналитик Института по связям с общественностью:

**_"Проблемы, которые испытывают представители этих категорий, и побудили их пойти на избирательные участки. Им было важно противопоставить что-то действиям предыдущего правительства. Хочется верить, что Дональд Туск и его кабинет это оценят"._

Магдалена Ходовник, корреспондент Euronews:

"2024-й снова станет для поляков годом выборов - местных и европейских. Это будет испытанием для нового правительства. И мы увидим, выполнит ли оно данные обществу обещания".