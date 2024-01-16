By Euronews

В условиях экономического кризиса и военных конфликтов в ряде регионов, какие возможности открывает расширение Евросоюза для него самого и новых стран-членов? На эту тему рассуждают политики и эксперты из числа участников Давосского форума.

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Бизнес-обоснование расширения ЕС – этот вопрос рассматривался на дискуссионной панели Euronews в рамках Всемирного экономического форума.

Несколько стран стоят в очереди на вступление в блок, но им предстоит преодолеть множество препятствий.

Наши гости побеседовали с корреспондентом Euronews Сашей Вакулиной о коррупции, глобализации и вызове со стороны авторитарных режимов.

Мария Габриэль, заместитель премьер-министра Болгарии:

"Верховенство закона, борьба с коррупцией, независимость судебной системы. Мы должны говорить об этом. Я думаю, что сейчас нужно придерживаться этих ценностей, которые составляют ядро европейского проекта. Страны должны продемонстрировать своё желание действительно уважать эти ценности. Потому что это залог предсказуемости, определённости. Мы можем укрепить доверие".

Кристиан Левин, президент шведского автопроизводителя Scania:

"В последний год мы убедились в том, что глобализация движется в неверном направлении, а свободная торговля становится дефицитным ресурсом. И теперь появился шанс расширить территорию присутствия. Ведь в этом суть ЕС, от чего зависят все европейские компании, базирующиеся в Европе компании. Такую возможность надо использовать".

Ростислав Шурма, представитель администрации президента Украины:

"К сожалению, рядом есть режимы, которые действительно хотят испытать существующий мировой порядок на прочность, бросить ему вызов. Такие страны, как Россия, Иран, Северная Корея и, возможно, ряд других мыслят буквально так. Поэтому пришло время принимать смелые и твёрдые решения. И расширение ЕС, как мы считаем, - одно из них. Оно действительно может сохранить нормальное развитие в мире".

В течение недели Euronews проводит интервью, дебаты с участниками, освещает ключевые события Всемирного экономического форума в Давосе.