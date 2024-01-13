Международный экономический форум в Давосе в ожидании гостей

By euronews

"Восстановление доверия". Такова тема 54-го форума в Швейцарии, где мировые лидеры обсудят самые важные вызовы сегодняшнего дня

РЕКЛАМА

До 5 000 военнослужащих швейцарских вооруженных сил задействованы для обеспечения безопасности во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе, который пройдет с 15 по 19 января. Задачи, которые предстоит решать здесь военным, мало чем отличаются сегодня от других мест: возросшая угроза насилия, в том числе эстремизма, кибератаки и терроризм, а также холод.

Маурицио Даттрино:

"Задача состоит в том, чтобы выполнить миссию даже в таких сложных условиях, как холод. Сейчас здесь, в Давосе, минус 16 градусов".

Более 60 глав государств и правительств, а также сотни представителей мирового бизнеса приедут в Швейцарию. Среди них 60 глав государств, правительств и содружеств, включая президента Еврокомиссии, европейских стран (в том числе Испании, Франции, Ирландии, Нидерландов, Бельгии, Польши, Сербии, Греции), арабских государств (Ливана, Ирака, Иордании, Катара, Саудовской Аравии), Африки (Кении, Нигерии), стран Азии, включая Китай, Латинской Америки, а также Израиля и Украины. Владимир Зеленский выступит со специальным обращением на Всемирном экономическом форуме 16 января, как сообщают украинские СМИ со ссылкой на пресс-службу.

Также на форум прибудут руководители ООН, ВОЗ, МВФ, НАТО и представители порядка 40 неправительственных организаций. Среди главных тем называются следующие: "безопасность и сотрудничество в разделенном мире", "создание роста и рабочих мест в новой эре", "искусственный интеллект как движущая сила в экономике и обществе", а также "долгосрочная стратегия для климата, природы и энергии".

Тема этого года - "Восстановление доверия" - говорит о необходимости большей открытости и ответственности на фоне многогранных глобальных вызовов.

Борге Бренде, президент ВЭФ:

"Это наша 54-я ежегодная встреча. Она проходит на самом сложном геополитическом и геоэкономическом фоне за последние десятилетия. На фоне того, что происходит на встрече, нам необходимо срочно восстановить доверие".

В последние годы это мероприятие высокого уровня не раз подвергалось критике за то, что превратилось в клуб избранных, в место, где высокопоставленные лица рассуждают о больших идеях, но не добиваются значительных успехов в поиске решений самых серьезных мировых проблем.

Форум также критикуют за то, что он принимает богатых руководителей, которые прилетают на корпоративных самолетах. Это расходится с призывами к защите климата, считают представители экологических движений, так как частные джеты наносят вред окружающей среде.