ООН призывает к сдержанности и йеменских хуситов, и силы коалиции

By Euronews

Йеменские повстанцы не оставили без ответа удары сил США и Великобритании по их объектам

РЕКЛАМА

Генеральный секретарь ООН призвал все стороны "не обострять ситуацию" в Красном море после того, как вчера вечером США и Великобритания нанесли удары по целям йеменских повстанцев-хуситов. Пресс-секретарь ООН Стефан Дюжаррик подчеркнул, что в первую очередь это относится к хуситам, которые должны прекратить свои нападения на суда в соответствии с недавней резолюцией СБ ООН.

В то же время некоторые ближневосточные аналитики считают, что силовое вмешательство Запада не остановит хуситов, а наоборот даст им весомый повод для продолжения в соответствии с их сильной антизападной идеологией.

По словам научного сотрудника Chatam House по Ближнему Востоку и Северной Африке Фареа аль-Муслими, хуситы поднимают флаги "смерть Америке" не просто ради лозунгов, они искренне верят в это:

"Наконец-то у них есть открытый фронт с Соединенными Штатами, и, как следствие, в этом противостоянии для них не существует высокой цены, даже если это проигрышная игра. Для хуситов это яблоко Ньютона: оно упало и во многом помогло их идеологической борьбе против того, что они считают великим дьяволом".

На представленных спутниковых снимках ©2024 MAXAR TECHNOLOGIES- предполагаемые военные объекты хуситов до и после ударов коалиции.

Лидеры поддерживаемых Тегераном повстанцев уже подчеркнули, что удары США и Великобритании не останутся без ответа. Западные лидеры дают понять, что не будут медлить с нанесением повторных ударов. Президент США Джо Байден заявил, что в случае продолжения "возмутительного поведения" группировки хуситов будут предприняты дальнейшие ответные меры.

Так в минувшую ночь силы коалиции не оставили без ответа по меньшей мере один пуск со стороны Йемена противокорабельной ракеты по торговому судну. По сообщению Центра координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), ракета упала в море в 400-500 метрах от судна примерно в 170 км к юго-востоку от йеменского порта Аден. Британская фирма по обеспечению безопасности Ambrey идентифицировала судно как танкер под панамским флагом, перевозивший российскую нефть. По данным UKMTO, в результате инцидента никто не пострадал, танкер не получил повреждений.

После инцидента американский эсминец Carney атаковал радиолокационную станцию хуситов ракетами «Томагавк», заявило Центральное командование США. Удар стал продолжением действий, начатых 12 января, и был призван ослабить способность хуситов нападать на морские суда, в том числе торговые, говорится в пресс-релизе командования.

Йеменский телеканал Al Masirah сообщал также об авиаударах по столице Йемена Сане.

В Тегеране прошли массовые акции протеста у британского посольства. Возмущенные ракетными ударами по позициям хуситов в Йемене, манифестанты жгли флаги Великобритании.