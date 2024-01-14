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Израиль-ХАМАС: 100 дней войны, 100 дней плена

лагерь беженцев в Газе
лагерь беженцев в Газе Авторское право Adel Hana/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By euronews
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Израильская армия наносит новые удары по югу сектора Газа. Родные возмущены бездействием властей по возвращению заложников

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В воскресенье 14 января исполняется 100 дней войны в Газе, начавшейся с неожиданного жестокого нападения боевиков ХАМАС на государство Израиль. В результате террористической операции на юге страны погибли 1200 человек, в основном мирные жители, и 250 были взяты в заложники. Это была самая смертоносная атака в истории Израиля.

В субботу израильский авиаудар был нанесен по району Дарадж в городе Газа, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек, включая детей. Ранее удар в Рафахе унес жизни по меньшей мере 13 человек, в основном, членов одной семьи. Эти данные предоставляют палестинские источники, связанные с руководством ХАМАС.

Израильские лидеры клянутся продолжать операцию, которая по-прежнему преследует две ключевые цели: освободить всех заложников, все еще удерживаемых в Газе, и уничтожить ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "никто не остановит нас - ни Гаага, ни "Ось зла". Он имел в виду дело о геноциде, инициированное ЮАР против Израиля, и деятельность йеменских хуситов, тесно связанную с основным членом "Оси зла" Ираном.

Накануне ЦАХАЛ впервые опубликовал видео, на котором запечатлены действия спецподразделения "Рефаим" ("Призраки"). Одной из ключевых целей подразделения является поиск, обнаружение и уничтожение "скрытых" целей, таких как лидеры ХАМАС. 

В Тель-Авиве между тем снова прошла массовая манифестация с требованием вернуть остающихся в Газе заложников. Многие СМИ называют акцию антиправительственной, так как ее участники призывают Нетаньяху к оставке за недостаточные, по их мнению, усилия по поиску и возвращению израильтян домой и провал переговоров по обмену. Также в Тель-Авиве был сооружен макет туннеля в натуральную величину, где каждый желающий мог увидеть оснащение подземных убежищ террористов в Газе. В свою очередь, боевики и пособники ХАМАС по-прежнему оказывают жесткое сопротивление, ограничивая свободу действий израильтян в секторе Газа, размеры которого составляют всего 40 х 10 км.

Так сегодня утром ЦАХАЛ сообщил о ликвидации четырех боевиков "Хизбаллах", которые пытались проникнуть на пост в районе Хар-Дов на севере страны. Террористы проникли на израильскую территорию, воспользовавшись сложными погодными условиями в этом районе. В ходе предварительного расследования армии было выяснено, они также использовали для прикрытия передвижение диких животных через границу. Один военнослужащий был ранен.

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