Дело о "геноциде" против Израиля: как мир отреагировал на обвинения?

By Euronews и AP

В то время как Германия намерена выступить в качестве третьей стороны в Международном суде – в поддержку Израиля, так называемая пропалестинская ось осуждает "зверства" и "расправы" над палестинцами, в Москва, Пекин и по большому счёту Брюссель – хранят молчание.

РЕКЛАМА

ЮАР заявила, что более 50 стран поддержали её иск к Израилю в высшем судебном органе ООН в связи с обвинениями в "геноциде" палестинцев в ходе войны в Газе.

Другие страны, включая Соединённые Штаты, решительно отвергли утверждения Претории о том, что еврейское государство нарушает Конвенцию 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Многие другие хранят молчание.

Реакция мира на это знаковое дело, которое слушалось в четверг и пятницу в Международном суде в Гааге, свидетельствует о предсказуемом глобальном расколе, когда речь заходит о палестино-израильском конфликте.

Большинство стран, поддержавших иск Южной Африки, представляют арабский мир и Африку. Среди стран НАТО только мусульманская Турция публично заявила о своей поддержке.

Ни одна западная страна не заявила о согласии с обвинениями ЮАР в адрес Израиля. США, близкий союзник Израиля, и Великобритания назвали их "необоснованными", а Германия заявила, что "однозначно отвергает" их.

Китай, Россия и Евросоюз комментариев не давали.

Открытие слушаний в Международном суде в Гааге, 11 января 2023 года. AP Photo/Patrick Post

Иск против Израиля "особенно неприятен" – Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Израиль за день до начала судебных слушаний заявил, что обвинения ЮАР "беспочвенны" и что это дело "отвлекает мир" от усилий по поиску долгосрочного решения конфликта.

Представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби отметил, что геноцид – это "не то слово, которым можно легкомысленно разбрасываться", добавив, что в Вашингтоне "не считают, что этот термин применим в этом случае".

"Мы не согласны с тем, что делают южноафриканцы", – сказал по этому поводу министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон.

Израиль яростно отвергает обвинения в геноциде и говорит, что защищает свой народ. Он утверждает, что наземная операция направлена на уничтожение лидеров ХАМАС, боевой группировки, которая управляет анклавом и спровоцировала войну, совершив теракты на юге Израиля 7 октября.

Блинкен сказал, что дело о геноциде в отношении Израиля "особенно неприятно", учитывая, что ХАМАС и другие боевики-исламисты "продолжают открыто призывать к уничтожению Израиля и массовому убийству евреев".

ЕС, США, Великобритания и другие страны относят ХАМАС к террористическим организациям.

В результате военных действий Израиля в Газе были убиты порядка 24 000 палестинцев, по данным контрольного ХАМАС Минздрава. Ведомство в своих подсчётах не различает комбатантов и гражданских, однако заявляет, что около двух третей погибших – женщины и дети.

Южная Африка также осудила теракты ХАМАС 7 октября, заявив при этом, что это не оправдывает ответные действия Израиля.

Раненые палестинцы поступают в больницу "Аш-Шифа" после израильских авиаударов по городу Газа. AP Photo/Abed Khaled/File

"Израиль защищает себя"

Заявление Германии о поддержке Израиля, сделанное в пятницу, в день закрытия слушаний, имеет символическое значение, учитывая историю Холокоста, когда нацисты уничтожили 6 миллионов евреев в Европе.

Израиль был создан после Второй мировой войны как политически гарантированное "убежище" для евреев, которых в Европе не смогли защитить от преследований и злодеяний гитлеровского режима.

"Израиль защищает себя", – заявил представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. В своём заявлении он также сослался на Холокост, который во многом послужил толчком к созданию Конвенции ООН о геноциде в 1948 году.

"Учитывая историю Германии, федеральное правительство считает себя особенно приверженным соблюдению Конвенции против геноцида", – сказал он.

РЕКЛАМА

Германия также дала понять, что намерена участвовать в этом процессе в качестве третьей стороны на основных слушаниях в высшем суде ООН – в поддержку Израиля.

Брюссель лишь заявил, что страны имеют право подавать иски в суд ООН. Большинство стран-членов ЕС воздержались от какой-либо позиции.

Президент Турции, которая формально считается кандидатом на вступление в ЕС, заявил, что его страна предоставила документы, которые используются против Израиля в этом деле.

"С помощью этих доказательств Израиль будет признан виновным", – утверждает Реджеп Тайип Эрдоган.

Протестующие размахивают израильскими флагами и держат фотографии заложников, удерживаемых ХАМАС, во время демонстрации у здания Международного суда в Гааге. AP Photo/Patrick Post

Пропалестинская ось осуждает "зверства" и "расправы"

Организация исламского сотрудничества (ОИС) была одним из первых блоков, который публично поддержал иск, который ЮАР подала в конце прошлого месяца. Она заявила, что ЦАХАЛ совершает "массовый геноцид", и обвинила еврейское государство в "неизбирательных нападениях" на гражданское население Газы.

РЕКЛАМА

ОИС – это группа 57 стран, в которую входят Иран, Ирак, Саудовская Аравия, Катар и Египет. Штаб-квартира организации находится в Саудовской Аравии. Базирующаяся в Каире Лига арабских государств, большинство членов которой входят и в ОИС, также поддержала Южную Африку.

Претория получила поддержку и за пределами арабского мира. Намибия и Пакистан поддержали иск на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. К ним примкнула Малайзия.

"Ни один миролюбивый человек не может игнорировать кровавые расправы над палестинцами в Газе", – цитирует президента Намибии Хаге Гейнгоба газета The Namibian.

Министерство иностранных дел Малайзии потребовало "юридической ответственности за зверства Израиля в Газе".

Акция протеста у здания Международного суда в Гааге, 12 января 2024 года. AP Photo/Patrick Post

Молчание Пекина и Москвы

Китай, Россия, которой также предъявлены обвинения в Международном суде ООН в связи с войной в Украине, а также Индия в основном хранят молчание, видимо, понимая, что занятие позиции в столь резонансном деле не сулит ничего хорошего и может необратимо нарушить их отношения в регионе и может испортить их отношения с региональными игроками.

РЕКЛАМА

Индия исторически ведёт пропалестинскую политику, но премьер-министр Нарендра Моди был одним из первых мировых лидеров, выразивших солидарность с Израилем и назвавших атаку ХАМАС терактом.

Между двумя стульями

Несколько стран Южной Америки высказали своё мнение, в том числе крупнейшая экономика континента – Бразилия, чей МИД заявил, что президент Луис Инасиу Лула да Силва поддержал позицию Южной Африки.

Однако в комментариях министерства не было прямого обвинения Израиля в "геноциде", а основное внимание уделялось необходимости прекращения огня в Газе.

ЮАР намерена добиться двух целей: она хочет, чтобы суд признал Израиль виновным в "геноциде", но до этого вынес временное решение, предписывающее прекратить военную кампанию в Газе.

Суд заявил, что примет решение об "обеспечительных мерах" в ближайшее время, но, учитывая серьёзность дела, на вынесение окончательного вердикта по обвинению в геноциде могут уйти годы.

РЕКЛАМА

Бразилия выразила надежду, что судебное разбирательство заставит Израиль "немедленно прекратить все действия и меры, которые могут представлять собой геноцид".

Ещё одним таким "голубем мира" выступил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, сказав, что дело о геноциде "далеко не однозначно", но выразил надежду, что суд вынесет решение о прекращении огня в Газе.