By Euronews и AP

Очередные жертвы отмечены на фоне растущих опасений, что война еврейского государства против исламистов может перерасти в региональный конфликт.

РЕКЛАМА

Более 30 палестинцев, в том числе дети, погибли в результате двух израильских авиаударов, нанесенных в ночь на субботу, сообщили официальные лица, тогда как в секторе Газа продолжает расти обеспокоенность по поводу нехватки топлива и материалов для перегруженных больниц.

На видео, предоставленном департаментом гражданской обороны Газы (все ведомства в секторе контролируются исламистами ХАМАС), видно, как рано утром в субботу спасатели с фонариками разбирают завалы дома после израильского авиаудара.

На кадрах видно, как они выносят завернутую в одеяла девочку с ранами на лице и еще как минимум двух детей, которые, судя по всему, мертвы. Мальчик, покрытый пылью, вздрагивал, когда его грузили в машину скорой помощи.

По словам представителя гражданской обороны Махмуда Бассаля, в результате нападения на дом в районе Дарадж погибли по меньшей мере 20 человек.

В результате другого удара в районе южного города Рафах на границе с Египтом погибли по меньшей мере 13 человек, в том числе двое детей. Тела погибших, среди которых в основном семья переселенцев из центральной части Газы, были доставлены в городскую больницу Абу Юссеф аль-Наджар, где их мог видеть корреспондент Associated Press.

Общее число погибших возросло почти до 24 000 человек

Министерство здравоохранения Газы, контролируемое ХАМАС, сообщило в субботу, что за последние 24 часа погибли 135 палестинцев, в результате чего общее число жертв войны достигло 23 843 человек. Минздрав в своих подсчетах не различает комбатантов и гражданских, однако заявляет, что около двух третей погибших - женщины и дети. По данным министерства, общее число раненых превысило 60 000 человек.

Израиль утверждает, что ответственность за значительнок количество жертв среди мирного населения несёт ХАМАС, заявляя, что боевики-исламисты используют гражданские здания для прикрытия, а жителей - в качестве "живых щитов", - и совершают свои атаки из густонаселенных городских районов.

На это воскресенье придётся 100-й день войны в Газе, и, по утверждениям ВОЗ и УКГВ ООН, только 15 из 36 больниц на территории сектора все еще функционируют (хотя бы частично).

Главная больница в центре Газы, больница мучеников Аль-Аксы в городе Дейр-эль-Балах, погрузилась в темноту в пятницу утром после того, как там кончилось топливо для генераторов.

В течение дня персоналу удавалось поддерживать работу вентиляторов и инкубаторов с помощью солнечных батарей, а в конце пятницы была получена небольшая экстренная партия топлива из другой больницы.

По словам сотрудников больницы, ожидается, что топливо снова закончится в субботу, если ВОЗ не сможет доставить обещанную партию. Доставка помощи была нарушена из-за очередного телекоммуникационного блэкаута в большей части Газы.

Израиль: с начала конфликта погибли 186 солдатов ЦАХАЛ

С начала наземной операции Израиля в октябре в Газе погибли 186 израильских солдат, еще 1099 получили ранения, сообщают военные. В результате воздушного и наземного наступления Израиля более 85% населения Газы, составляющего 2,3 миллиона человек, были вынуждены покинуть свои дома, а огромные участки территории были сровнены с землей.

Последние события, включая удары американских и британских военных по контролируемым хути объектам в Йемене, усилили опасения, что война перерастет в региональный конфликт.

Удары были нанесены в ответ на налёты беспилотников и ракетные атаки хуситов против торговых судов в Красном море в ответ на наступление Израиля в Газе.

Постоянная нехватка продовольствия, топлива и питьевой воды

На фоне и без того острой нехватки продовольствия, воды и топлива в Газе, УКГВ в своем ежедневном отчете заявило, что с начала года усилились жесткие ограничения гуманитарных миссий со стороны Израиля и откровенные отказы в их проведении.

По данным агентства, только 21% запланированных поставок продовольствия, медикаментов, воды и других грузов успешно достигли северной части Газы.

"Эти отказы парализуют способность гуманитарных партнеров осмысленно, последовательно и масштабно реагировать на широко распространенные гуманитарные потребности", - говорится в сообщении агентства.

Усилия США и других стран, призванные заставить Израиль облегчить страдания палестинского гражданского населения, не увенчались успехом.

РЕКЛАМА

Отсутствие адекватной гуманитарной помощи для гражданских лиц в Газе рассматривается в ходе слушаний в Международном суде в Гааге по иску ЮАР, обвиняющей Израиль в геноциде.

В своей жалобе ЮАР утверждает, что Израиль не смог обеспечить удовлетворение медицинских потребностей палестинцев, и обвиняет власти страны в "прямых нападениях на палестинские больницы, машины скорой помощи и другие медицинские учреждения в Газе".

Страна попросила суд немедленно обязать Израиль прекратить наступление и обеспечить доступ к "адекватному топливу, жилью, одежде, гигиене и санитарии", а также к медицинским препаратам и гумпомощи.

Израильская защита обвинила ХАМАС в использовании больниц и других гражданских объектов для проведения атак и укрытия своих бойцов. Израиль утверждает, что делает все возможное для защиты гражданского населения и сотрудничает с больницами для оказания помощи. Израиль призвал Южную Африку отклонить иск.

Когда будет принято решение, не уточняется.