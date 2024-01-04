В Бейруте похоронили аль-Арури. Напряжённость на ливано-израильской границе растёт

Лидера военного крыла ХАМАС, убитого в результате атаки дрона, похоронили в палестинском лагере в столице Ливана. "Хезболлах" пригрозил Израилю войной "без правил", в приграничной зоне усилились обстрелы.

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Палестинские флаги и пулемётные очереди, заглушающие крики "Аллаху Акбар" – более тысячи человек пришли проститься с Салехом аль-Арури. Похороны второго лица в структуре ХАМАС и других боевиков, убитых в результате удара беспилотника, прошли в палестинском лагере Шатила в Бейруте.

Хотя ХАМАС и сочувствующая ему группировка "Хезболлах" сразу же возложили ответственность за атаку на Израиль, власти еврейского государства не подтвердили и не опровергли свою причастность к устранению аль-Арури.

Риск эскалации

ЦАХАЛ заявил, что в четверг нанёс удары по нескольким целям в районе Марун-эль-Рас на юге Ливана и вдоль границы после того, как "было выявлено несколько запусков в сторону Израиля".

В свою очередь "Хезболлах" утверждает, что его боевики совершили 11 атак на израильские посты, в том числе четыре с использованием ракет "Буркан" с тяжёлыми боеголовками, которые редко использовались в ходе текущего конфликта.

Ситуация в секторе Газа

Бои усиливаются на юге и в центральных районах сектора Газа, где, по сообщению ЦАХАЛ, были нанесены удары по нескольким противотанковым отрядам ХАМАС.

Палестинский Красный Полумесяц сообщил об "интенсивных и непрерывных обстрелах" своей штаб-квартиры в Хан-Юнисе и близлежащей больницы Аль-Амаль.

По словам представителей организации, в результате израильского удара погиб по меньшей мере один человек (его называют "перемещённым лицом"), ещё шестеро получили ранения.

Два дня назад в результате удара по тому же комплексу погибли пять человек, добавили в Красном Полумесяце. ЦАХАЛ "изучает обстоятельства" случившегося.

Но фоне сообщений о голоде в анклаве Израиль осудил ООН за "затягивание" доставки помощи в Газу. В Минобороны заявили, что через КПП "Керем-Шалом" не проходит и сотня грузовиков в день вместо 200 обещанных ООН.

Это стало ответом на слова главы Агентства по делам палестинских беженцев о том, что "палестинский народ подвергается коллективному наказанию", а продовольствия и топлива "пропускается слишком мало".