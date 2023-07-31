Риши Сунак обеспечит Великобританию британской энергией

Глава правительства Великобритании Риши Сунак подтвердил, что его кабинет осенью выдаст сотни новых лицензий на разработку нефтегазовых месторождений в Северном море, чтобы укрепить энергетическую безопасность страны.

Правительство Великобритании выдаст в сентябре сотни новых лицензий на разработку нефтегазовых месторождений в Северном море.

По словам премьер-министра Риши Сунака, это позволит укрепить энергетическую безопасность страны, создать новые рабочие места и снизить счета за электроэнергию.

_"Путин использует глобальные поставки энергоресурсов в качестве оружия. Это привело к росту стоимости электроэнергии и замедлению экономического роста во всем мире._Я принимаю меры, чтобы обеспечить Британию британской энергией, сделать ее более независимой в энергосфере, снизить цены на энергоносители, укрепить нашу экономику", - написал Сунак в Твиттере.

Решение правительства вызвало критику со стороны лейбористов и экоактивистов.

Лейбористы заявляют, что Великобритания должна больше внимания уделять развитию возобновляемых источников энергии, а не нефтегазовым проектам.

Они уже пообещали, что не поддержат выдачу новых лицензий, так как увеличение добычи может нанести ущерб окружающей среде.

Решение о выдаче новых лицензий раскритиковали и некоторые члены тори. Так, Крис Скидмор ответил Риши Сунаку в Твиттере, что "это неправильное решение в очень неподходящее время, когда мир страдает от рекордной жары".