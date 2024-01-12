Риши Сунак привез в Киев новый пакет военной помощи

Объявляя свой визит, британский премьер заявил: "Мы не дрогнем и продолжим поддерживать Украину"

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в пятницу проводит переговоры в Украине. В Киеве он анонсирует предоставлении нового пакета военной помощи в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов.

Пресс-служба британского правительства сообщила, что Сунак также подпишет новое соглашение о двусторонних "гарантиях безопасности" Украины.

Помимо военной помощи Великобритания окажет содействие Украине в гуманитарных вопросах и укреплении энергетической инфраструктуры страны.

Объявляя о своем визите в Киев, Сунак сказал:

"В течение двух лет Украина с огромным мужеством сражалась, чтобы отразить жестокое российское вторжение. Они все еще сражаются, непоколебимые в своей решимости защищать свою страну и отстаивать принципы свободы и демократии".

"Сегодня я здесь с одним посланием: Великобритания тоже не дрогнет. Мы будем поддерживать Украину как в самые темные часы, так и в грядущие лучшие времена".