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Риши Сунак привез в Киев новый пакет военной помощи

Риши Сунак прибыл в Киев на поезде
Риши Сунак прибыл в Киев на поезде Авторское право Stefan Rousseau/AP
By Ирина Шелудкова
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Объявляя свой визит, британский премьер заявил: "Мы не дрогнем и продолжим поддерживать Украину"

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в пятницу проводит переговоры в Украине. В Киеве он анонсирует предоставлении нового пакета военной помощи в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов. 

Пресс-служба британского правительства сообщила, что Сунак также подпишет новое соглашение о двусторонних "гарантиях безопасности" Украины. 

Помимо военной помощи Великобритания окажет содействие Украине в гуманитарных вопросах и укреплении энергетической инфраструктуры страны. 

Объявляя о своем визите в Киев, Сунак сказал: 

"В течение двух лет Украина с огромным мужеством сражалась, чтобы отразить жестокое российское вторжение. Они все еще сражаются, непоколебимые в своей решимости защищать свою страну и отстаивать принципы свободы и демократии".

"Сегодня я здесь с одним посланием: Великобритания тоже не дрогнет. Мы будем поддерживать Украину как в самые темные часы, так и в грядущие лучшие времена".

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