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Великобритания

Зеленский в Великобритании: встреча с Риши Сунаком и обращение к парламенту

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 Euronews
Зеленский выступает в британском парламенте.
Зеленский выступает в британском парламенте.   -  Авторское право  Stefan Rousseau/pool photo via AP

Владимир Зеленский прибыл Великобританию, впервые с начала российского вторжения. Это вторая зарубежная поездка украинского президента почти за год - в декабре он отправился с визитом в США.

Зеленский провел переговоры с премьер-министром Риши Сунаком и выступил в парламенте. Также украинского лидера примет король Карл III. Глава британского правительства после переговоров отметил, что Лондон продолжить поддерживать Киев, чтобы, по его словам, добиться решающей военной победы на поле сражения уже в этом году. 

В своем обращении к парламентариям Зеленский заявил: "Великобритания идет вместе с нами к самой большой победе в нашей жизни. Это будет победа над самой идеей войны. После победы любой агрессор —  большой или малый —  будет знать, что его ждет в случае посягательства на международный порядок". 

Президент Украины призвал Великобританию предоставить боевые самолеты для защиты неба от российской военной агрессии. 

У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы защитить ее
Владимир Зеленский
президент Украины
Dan Kitwood/WPA Rota
Встреча на Даунинг-стрит 8 февраля 2023 г.Dan Kitwood/WPA Rota

Вместе с Зеленским в Великобританию прибыли министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак, во встрече принимают участие послы Украины и Великобритании.

Великобритания — один из крупнейших военных спонсоров Украины и отправила стране более 2 миллиардов фунтов стерлингов (2,5 миллиарда долларов) в виде оружия и оборудования.

Как сообщается, Лондон собирается расширить подготовку украинских военнослужащих, начав обучение пилотов истребителей, а также поставит Киеву более дальнобойное вооружение.

На данный момент уже более 10 000 украинских военнослужащих прошли обучение на базах в Великобритании, некоторые из них - на танках Challenger 2, поставляемых Лондоном.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что президент Украины посетит саммит глав государств и правительств Европейского союза, который запланирован на 9 и 10 февраля в Брюсселе.