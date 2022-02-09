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Франция

Французские дальнобойщики готовятся "взять Париж" по канадскому сценарию

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 Maxime Biosse Duplan
Акция протеста канадских дальнобойщиков.
Акция протеста канадских дальнобойщиков.   -   Авторское право  Jeff McIntosh /The Canadian Press via AP

Вдохновленные канадскими дальнобойщиками тысячи французских антиваксеров планируют в субботу "въехать в Париж". Эксперты полагают, что акция, которую организаторы называют "Конвой свободы", может повторить сценарий "желтых жилетов".

На момент написания статьи на телеграм-канал "Официальный конвой Франции" (Convoy France Officiel) подписались больше 25 тыс. человек. Размер сообщества в Facebook достиг около 3 тыс.

Участники планируют разделиться на шесть "конвоев", которые отправятся в составе автоколонны или самостоятельно из Байонны, Ниццы, Страсбурга, Бреста, Перпиньяна и Шербура в среду.

Демонстранты намерены добраться до Парижа в пятницу вечером. Точное место встречи не называется. При этом некоторые участники призывают к "европейскому объединению" в Брюсселе в понедельник 14 февраля.

Как и в Канаде, дальнобойщики выступают за свободу передвижения и против вакцинных паспортов.

"Нет прямого призыва к действию"

"Каждый человек сам решает, что делать", - объясняет пресс-секретарь нового движения Мариза, подчеркивая, что Convoy France не призывает к митингу или блокировке дорог напрямую.

"Речь не идет о прямом призыве к действию", - сказала она.

В чатах упоминается о возможной акции протеста на кольцевой магистрали Парижа, хотя большинство участников обсуждают питание и ночлег в дороге.

В понедельник утром первая двигавшаяся на Париж колонна, состоявшая из нескольких десятков демонстрантов, была "мирно" перехвачена полицией в столичном регионе.

Источник в полиции сообщил AFP, что "власти серьезно относятся к этой инициативе" и "усиливают меры безопасности".

"Оценка потенциальной угрозы все еще анализируется спецслужбами, учитывая предвыборный контекст и желание (французских демонстрантов - прим.) подражать канадскому движению", - добавил источник.

Франция - не Канада

Несмотря на определенное сходство, французское движение сильно отличается от канадского.

Североамериканское было инициировано дальнобойщиками, для которых вакцина - обязательное условие для пересечения границы с США.

Многие из участников протеста придерживаются ультраправых или леворадикальных взглядов. Так, среди демонстрантов, прибывших в Оттаву и парализовавших движение в столице, можно увидеть американские флаги Конфедерации, транспаранты в поддержку бывшего президента США Дональда Трампа и даже нацистскую символику.

Во Франции протест близок к движению "желтых жилетов", выступающих с конца 2018 года с социально-экономическими требованиями. Один из участников, пожелавший остаться анонимным, сообщил журналистам, что "Французский конвой" - это "новый способ выразить общее недовольство происходящим в стране".

"Это не просто мобилизация водителей грузовиков", - настаивает демонстрант.

В отличие от своих канадских коллег, французские дальнобойщики зависимы от работодателя. В Канаде грузовики находятся в собственности водителя, во Франции же дальнобойщики работают на транспортные компании, поэтому в случае участия в беспорядках им может грозить увольнение или лишение прав.