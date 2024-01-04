Польские дальнобойщики вновь блокируют КПП на границе с Украиной

Поляки вновь не пропускают украинские грузовики через границу из-за споров о так называемом "транспортном безвизе" для украинцев. Акция протеста была отложена на время праздников, но теперь перевозчики готовы стоять на КПП до марта.

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Новогодняя пауза продлилась недолго: польские дальнобойщики возобновили пикетирование на пограничном переходе "Медыка" с Украиной.

На территории Польши, по сообщениям, скопилось порядка 800 грузовиков, направляющихся в соседнюю страну. В то же время, как отмечают в украинской Погранслужбе, организаторы протестов "не препятствуют движению автобусов и легкового транспорта".

Также через границу продолжает поступать гуманитарная помощь.

Конфликт длится уже 2 месяца. Польские перевозчики жалуются на то, что проигрывают в конкуренции с их украинскими коллегами, которые работают на европейских дорогах и предлагают более низкие тарифы.

СМИ сообщают, что к водителям грузовиков могут присоединиться польские фермеры, которые уже протестовали вместе, обвиняя власти в недостаточной поддержке.