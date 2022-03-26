Саудовская Аравия: йеменские хуситы атаковали нефтехранилище

Йеменские хуситы из гранатометов обстреляли еще одно нефтехранилище компании Saudi Aramco в Джидде, неподалеку от трассы, где в воскресенье должно было состояться гран-при «Формулы-1». Резервуары с нефтью загорелись, но пожар потушили и пострадавших нет. В саудовском Министерстве энергетики заявили, что цель ударов хуситов, которых поддерживает Иран, — дестабилизация энергетической безопасности в мире, и отметили, что Саудовская Аравия не будет нести ответственность за проблемы с поставками нефти.