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Саудовская Аравия

Саудовская Аравия: йеменские хуситы атаковали нефтехранилище

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 Yulia Gritsay
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Пожар в нефтехранилище Saudi Aramco в Джидде 26 марта 2022
Пожар в нефтехранилище Saudi Aramco в Джидде 26 марта 2022   -   Авторское право  AP Photo/Hassan Ammar

Йеменские хуситы из гранатометов обстреляли еще одно нефтехранилище компании Saudi Aramco в Джидде, неподалеку от трассы, где в воскресенье должно было состояться гран-при «Формулы-1». Резервуары с нефтью загорелись, но пожар потушили и пострадавших нет. В саудовском Министерстве энергетики заявили, что цель ударов хуситов, которых поддерживает Иран, — дестабилизация энергетической безопасности в мире, и отметили, что Саудовская Аравия не будет нести ответственность за проблемы с поставками нефти.