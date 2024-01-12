EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

США и Великобритания нанесли удары по Йемену

Фото предоставлено министерство обороны Великобритании
Фото предоставлено министерство обороны Великобритании Авторское право AP/UK MOD © Crown copyright 2024
By Ирина ШелудковаEuronews
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Атакам подверглись более 10 позиций хуситов, которые в ответ пообещали нанести удары по военным базам США и Великобритании на Ближнем Востоке, если атаки усилятся.

РЕКЛАМА

CША и их союзники нанесли серию ударов по позициям хуситов в Йемене в ответ на нападения связанной с Ираном группировки на суда в Красном море. Сообщается об авиаударах по столице страны Сане и провинциям Ходейда, Саада и Дамар. 

Атакам подверглись около 60 военных целей, включая логистические узлы, системы ПВО, склады оружия и пусковые площадки, на 16 позициях. 

По словам президента США Джо Байдена, "эти удары являются прямым ответом на беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море, включая использование противокорабельных баллистических ракет впервые в истории. <...> Эти нападения поставили под угрозу персонал США, гражданских моряков и наших партнеров, поставили под угрозу торговлю и свободу судоходства". 

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал участие в союзнической операции "актом самообороны". 

Хуситы заявили, что продолжат наносит удары по судам, связанным с Израилем, пока в секторе Газа продолжается война и обещают нанести удары по военным базам США и Великобритании, если атаки усилятся. 

Россия запросила провести срочное заседание Совбеза ООН после ударов США и Великобритании по Йемену.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Американские вертолеты потопили 3 судна хуситов в Красном море

Хуситы нарушили цепочку поставок через Красное море

Британские военные сообщают о взрыве в Баб-эль-Мандебском проливе

Американская армия хуситы Красное море