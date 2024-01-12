Власти Эквадора ведут войну с мафией

By Euronews

В Эквадоре арестованы сотни членов преступных группировок. В ходе полицейских рейдов изъято большое количество оружия и наркотиков.

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Власти Эквадора ужесточили борьбу с организованными преступными группировками. Сотрудники Национальной полиции в ходе рейдов арестовали более 350 членов ОПГ.

Ранее президент Даниэль Нобоа заявил, что Эквадор находится в состоянии внутреннего вооруженного конфликта и ввел в стране режим чрезвычайного положения. В столице Кито полиция работает круглосуточно.

Херман де ла Торре, полиция Кито:"Национальная полиция применяет целый набор методов и стратегий, особенно в данном округе, с целью задержать членов террористических групп, а также снизить уровень преступности".

Эквадорцы обеспокоены эскалацией насилия и тем, что чрезвычайное положение может привести к злоупотреблению властью.

"Я надеюсь, что проверки будут проводиться для всех. Если это делается по соображениям безопасности, то это должно касаться всех, а не только определенной части населения, что стало бы проблемой", - сказала журналистам женщина, не назвавшая своего имени.

В провинции Гуаяс в результате полицейских операций задержаны члены трех известных банд - Лос Лобос, Лагартос и Мафия 18. В ходе обысков изъяты оружие и наркотики.

Беспорядки в Эквадоре начались после серии бунтов в пенитенциарных учреждениях и побега из тюрем лидеров крупнейших группировок.